Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня
6 октября 2020 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения придает важность заявлению глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором недвусмысленно осуждается таргетирование беспрецедентно большого числа гражданского населения и инфраструктур в зоне нагорно-карабахского конфликта, как неприемлемая угроза для региональной стабильности.
Об этом говорится в заявлении МИД Армении в ответ на заявление глав МИД стран-сопредседателей ОБСЕ.
Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня, относительно которого МИД РА уже выступил с заявлением 2 октября 2020 года.
«Еще раз подчеркиваем, что мирное урегулирование конфликта и мирный процесс не имеют альтернативы, и любая попытка его военного решения будет решительно пресечена», - говорится в заявлении.
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