PanARMENIAN.Net - Армения придает важность заявлению глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором недвусмысленно осуждается таргетирование беспрецедентно большого числа гражданского населения и инфраструктур в зоне нагорно-карабахского конфликта, как неприемлемая угроза для региональной стабильности.

Об этом говорится в заявлении МИД Армении в ответ на заявление глав МИД стран-сопредседателей ОБСЕ.

Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня, относительно которого МИД РА уже выступил с заявлением 2 октября 2020 года.

«Еще раз подчеркиваем, что мирное урегулирование конфликта и мирный процесс не имеют альтернативы, и любая попытка его военного решения будет решительно пресечена», - говорится в заявлении.