Азербайджан начал ракетный обстрел Степанакерта и Шуши
6 октября 2020 - 23:05 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана вновь начали обстрел столицы Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерта, а также города Шуши. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Противник начал ракетный обстрел Степанакерта. Ракетному обстрелу подвергся также Шуши», - отметил Ованнисян.
Он добавил, что ВС Азербайджана не способны ни на что, кроме как наносить удары по городам: «Вы можете сражаться только с мирными жителями».
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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