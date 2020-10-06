Азербайджан начал ракетный обстрел Степанакерта и Шуши

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана вновь начали обстрел столицы Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерта, а также города Шуши. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Противник начал ракетный обстрел Степанакерта. Ракетному обстрелу подвергся также Шуши», - отметил Ованнисян.

Он добавил, что ВС Азербайджана не способны ни на что, кроме как наносить удары по городам: «Вы можете сражаться только с мирными жителями».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.