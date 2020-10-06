Армения не била по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан: Это очередная ложь Баку

Армения не била по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан: Это очередная ложь Баку
6 октября 2020 - 23:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Заявление азербайджанской стороны о том, что якобы армянские подразделения пытались ударить по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она назвала заяления Азербайджана наглой ложью.

«Мы неоднократно заявляли, что не нацелены на нефтегазовую инфраструктуру, однако независимо от места дислокации, все те военные объекты и цели, откуда будет открыт огонь по Арцаху, будут уничтожены», - подчеркнула Степанян.

Ранее 6 октября ВС Азербайджана вновь начали обстрел столицы Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерта, а также города Шуши.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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