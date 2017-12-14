PanARMENIAN.Net - Колыбель вместо родителя исполнит колыбельную, расскажет сказку и уложит ребенка спать

«Cribby вооружена камерой, весами, проигрывателем аудиокниг, по которому также можно поставить записанные специально для колыбели колыбельные разных народов. Таким образом, колыбель вместо подителей исполнит колыбельную, расскажет ребенку сказки»,- отметил Навасардян.

По его словам, колыбель дает возможность аудио и видео связи, а с помощью установленных датчиков звука и движения можно на расстоянии следить за ребенком, управлять колыбелью посредством специального приложения для смартфона.

«Как только ребенок пошевелится, родитель узнает, что он проснулся, если заплачет, родитель узнает об этом, получив уведомление на телефон», - добавил Навасардян.

Не только дизайн, но и комфорт

«Колыбель освещается, она имеет отделы для предметов первой необходимости со средствами по уходу за ребенком. Колыбель изготовлена из экологически безопасных материалов, в основном использовали дерево», -рассказал соавтор проекта.

Если бы новорожденные умели говорить, рассказали бы, насколько колыбель хорошая

Помимо армянского рынка, авторы проекта попытаются реализовать колыбель и на внешних рынках. Также постараются сделать все возможное, чтобы товар был доступным для армянского потребителя.

«Несомненно, Cribby найдет свое место на рынке. Это просто прекрасный помощник. Жаль, что новорожденные не умеют говорить, а то бы обязательно сказали, насколько колыбель Cribby хорошая»,- сказал Навасардян.