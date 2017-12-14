«Умная» колыбель
Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать
В Армении произвели многофункциональную колыбель Cribby, которой можно управлять при помощи смартфона. Один из авторов проекта - Сергей Навасардян в беседе с PanARMENIAN.Net рассказал, что идея создания «умной» колыбели, упрощающей жизнь родителей, у них возникла давно. В этом направлении состоящая из программистов и дизайнеров команда Cribby начала работать с осени 2017 года. Сейчас уже планируют представить общественности прототип колыбели.
14 декабря 2017
PanARMENIAN.Net - Колыбель вместо родителя исполнит колыбельную, расскажет сказку и уложит ребенка спать
«Cribby вооружена камерой, весами, проигрывателем аудиокниг, по которому также можно поставить записанные специально для колыбели колыбельные разных народов. Таким образом, колыбель вместо подителей исполнит колыбельную, расскажет ребенку сказки»,- отметил Навасардян.
По его словам, колыбель дает возможность аудио и видео связи, а с помощью установленных датчиков звука и движения можно на расстоянии следить за ребенком, управлять колыбелью посредством специального приложения для смартфона.
«Как только ребенок пошевелится, родитель узнает, что он проснулся, если заплачет, родитель узнает об этом, получив уведомление на телефон», - добавил Навасардян.
Не только дизайн, но и комфорт
«Колыбель освещается, она имеет отделы для предметов первой необходимости со средствами по уходу за ребенком. Колыбель изготовлена из экологически безопасных материалов, в основном использовали дерево», -рассказал соавтор проекта.
Если бы новорожденные умели говорить, рассказали бы, насколько колыбель хорошая
Помимо армянского рынка, авторы проекта попытаются реализовать колыбель и на внешних рынках. Также постараются сделать все возможное, чтобы товар был доступным для армянского потребителя.
«Несомненно, Cribby найдет свое место на рынке. Это просто прекрасный помощник. Жаль, что новорожденные не умеют говорить, а то бы обязательно сказали, насколько колыбель Cribby хорошая»,- сказал Навасардян.
Нанэ Манасян / PanARMENIAN.Net
Partner news
Самое читаемое в разделе
Итоги второй осенней презентации Apple
Как государство взъелось на Telegram
Беспилотный транспорт меняет современный мир
Главные игровые новинки 2017 года
Partner news
В центре внимания
Другие статьи раздела
Великолепный компьютер и редактирование в трех измерениях Главные новинки Microsoft
Долгое путешествие Марио Пятерка продуктов Nintendo, изменивших игровую индустрию
Жители Красной планеты Обновляем перепись населения Марса
Другие статьи
Последние новости
BBC: Часто о случаях насилия в армянских семьях узнают после их попадания в криминальные хроники По данным Следственного комитета Армении, за первое полугодие 2017 года в Армении было расследовано 215 уголовных дел, связанных с семейным насилием
Армянский язык назван одним из сложных для изучения в мире Среди наиболее легких языков, на изучение которых достаточно 23-24 недель, эксперты выделили датский, французский, итальянский, норвежский, португальский, румынский, испанский и шведский
Саргсян о продолжении политической карьеры: Еще не время для объявления о решении Саргсян в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения», отвечая на вопрос о том, продолжит ли он карьеру после апреля 2018 года, отметил, что еще не пришло время объявлять о своем решении
Во Франции поезд столкнулся со школьным автобусом: Погибли дети «Все мои мысли сейчас с жертвами этого ужасного столкновения и их семьями», - написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон
Новости партнеров