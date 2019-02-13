PanARMENIAN.Net - Так, в Азербайджане вновь заговорили о «провокациях противника». 9 февраля министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел служебное совещание в Центральном командном пункте.

В завершении совещания Гасанов «приказал и потребовал от командиров и начальников всех уровней быть готовыми дать адекватный ответ на любую провокацию противника, решительно пресечь его провокационную деятельность», сообщили в оборонном ведомстве страны. В последний раз Минобороны Азербайджана выступало с подобными заявлениями летом 2018 года, после чего заявления относительно смягчились и речи о «провокациях» не было.

Между тем, 12 февраля, представляя программу правительства с трибуны Национального собрания РА, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Азербайджан готовит свой народ к войне, реакция Армении должна быть равносильной. Он подчеркнул, что Азербайджан более склонен решать вопрос военным путем.

«Армянская сторона видит решение карабахского конфликта мирным путем, но это не значит, что Армения не должна быть готова к войне», - заявил премьер.

Он еще раз подчеркнул, что для мирного урегулирования проблемы необходимо сначала создать атмосферу мира.

«Сегодня атмосфера мира в регионе не создана, прежде всего из-за агрессивной риторики Азербайджана. Если мы ожидаем, что Азербайджан прекратит свою риторику, естественно, мы со своей стороны должны зарегистрировать нашу неагрессивную позицию», - сказал Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что карабахский конфликт может быть урегулирован только «в рамках территориальной целостности Азербайджана».

«Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и урегулирование конфликта возможно лишь в рамках территориальной целостности нашей страны. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией земель», - сказал Алиев в интервью телеканалу Real TV.

«Сегодня Азербайджан обладает преимуществом, как за столом переговоров, так и на поле боя», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что новые власти Армении на начальном этапе выступали с противоречивыми заявлениями по конфликту, в том числе говорили, что Азербайджан должен вести переговоры с Арцахом. Однако, такая позиция армянской стороны «не нашла поддержку ни у азербайджанской стороны, ни у сопредседателей Минской группы ОБСЕ». «Сегодня переговоры по урегулированию конфликта ведутся между главами МИД Азербайджана и Армении, состоялось несколько раундов переговоров между ними», - отметил президент.

Алиев отметил, что в настоящее время фактор силы в мире становится доминирующим, «у кого есть сила, тот и прав».

«Мы предпримем всевозможные усилия для восстановления территориальной целостности страны», - добавил президент Азербайджана.

Премьер Пашинян 12 февраля вновь заявил, что Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) должна принять участие в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.

«Вопрос непосредственного участия Арцаха в переговорах в эти месяцы был одним из наших ключевых подходов. Как известно, азербайджанская сторона реагирует на предложения участия в переговорном процессе Арцаха, отвечая, что если армянская сторона привлечет Арцах к переговорам, азербайджанская сторона привлечет так называемую азербайджанскую общину Карабаха. На самом деле эта позиция нуждается в серьезном уточнении. Дело в том, что азербайджанская община Карабаха всегда участвовала и участвует в переговорном процессе, и не было никаких переговоров, в которых азербайджанская община Карабаха не была бы представлена.По той простой причине, что так называемая азербайджанская община Карабаха участвует в президентских и парламентских выборах в Азербайджане, - это граждане Азербайджана, и, следовательно, президент Азербайджана избирается также азербайджанской общиной Карабаха, следовательно правительство и президент уполномочены представлять этих людей», - заявил Пашинян.

Он задал вопрос, означает ли это, что действующее правительство Азербайджана заявляет, что оно не имеет полномочий представлять весь азербайджанский народ, все государство Азербайджан в переговорном процессе.

«Если в Азербайджане есть граждане, которых азербайджанское руководство не уполномочено представлять, и само заявляет, что не уполномочено представлять азербайджанскую общину Карабаха, возникает вопрос: азербайджанские власти уполномочены представлять другие части азербайджанского общества, азербайджанское руководство уполномочено представлять национальные меньшинства, определенные регионы, или мы должны проверить эти полномочия? Если азербайджанское руководство не уполномочено представлять весь Азербайджан, по какому мандату это правительство участвует в переговорах?» - отметил Пашинян.

«Наше правительство четко заявляет, что у него нет мандата и полномочий представлять народ Карабаха по той простой причине, что Карабах и народ Карабаха не участвуют в наших выборах, поэтому граждане Карабаха не голосовали за меня и не давали мне мандата. Вместо этого они имеют своих представителей для участия в переговорах. Эти дискуссии, которые проходят по вовлечению представителей Карабаха в процесс урегулирования карабахской проблемы, я считаю серьезным прогрессом, так как вижу очень конкретные формы и методы, как НКР может участвовать в переговорном процессе, и сейчас мы находимся в процессе обсуждения»,- отметил Пашинян, добавив, что эти методы и формы будут обсуждены также с международными партнерами Армении.

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна «не нагнетать обстановку вокруг карабахского конфликта и создавать предпосылки для мирного процесса».

«Пашинян не должен нагнетать ситуацию своими заявлениями, а наоборот, должен, создавать предпосылки для переговоров, нацеленных на достижение результата в урегулировании конфликта, что подчеркивается и в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказала Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя выступление армянского лидера в парламенте.

Она отметила, что трудно понять позицию премьер-министра Армении исходя из его заявлений. «С одной стороны, он говорит о важности создания мирных условий для урегулирования конфликта, с другой, пытается изменить формат переговорного процесса, пытается обвинять Азербайджан в «агрессивной риторике», якобы страна готовит население не к миру, а к войне. Истина же состоит в том, что речь идет не об «агрессивной риторике» Азербайджана, а об агрессивных действиях Армении», - подчеркнула она.

Абдуллаева подчеркнула, что озвученные до сих пор руководством Армении заявления вызывают больше вопросов, нежели способствуют созданию соответствующих условий для развития региона и обеспечения мира во имя благосостояния. «Это и есть позиция руководства Армении. Естественно, все эти бесполезные комментарии, отнюдь не помогают призывам армянской стороны к исключительно мирному урегулированию конфликта»,- подчеркнула Абдуллаева.