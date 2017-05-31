Йенс Петер Колбек, бывший повар королевы Дании: Никто не готовит вкуснее мамы PanARMENIAN.Net - В рамках «Винных дней в Ереване» в столице Армении находился всемирно известный датский шеф-повар и ресторатор Йенс Петер Колбек. 70-летний повар выбрал свою профессию еще в 15 лет, начал карьеру с мирового турне по лучшим кухням, побывал в Гамбурге, Лондоне, Риме, Вашингтоне, Нью-Йорке, где получил богатый опыт. Колбек в 1970-1974 гг. гастролировал по лучшим ресторанам Франции, после чего вернулся на родину и 1974-1979 гг. был шеф-поваром королевы Дании Маргариты. Шеф-повар дважды принял участие в престижном кулинарном конкурсе «Золотой Бокюз» (Bocuse d’Or), который нередко сравнивают с Олимпийскими играми в гастрономической сфере. В 1988 году Колбек открыл ресторан «Кристис» в Ютландии, который удостоился звания лучшего ресторана Дании 1993 года. Датский шеф-повар за свою карьеру не раз удостаивался призов на международных конкурсах, он также является соавтором нескольких книг, финансирует стажировки за рубежом для молодых поваров. В 2012 году Колбек отпраздновал 50 лет в профессии, по случаю чего его датские коллеги присудил ему премию Chef of Chefs 2012. PanARMENIAN.Net встретился с бывшим поваром датской королевы в рамках его визита в Ереван, поговорил на разные темы: о впечатлениях от Армении, армянской кухне и ее особенностях, о шансах армянских поваров на участие в авторитетном международном конкурсе, а также предпочтениях самого шеф-повара. Вы побывали и поработали во многих странах, кухня какой страны наиболее повлияла на вас? Французская кухня больше всего повлияла на меня. Меня всегда интересовала Франция. Я проработал там 4 года, и даже когда потом бывал в разных странах, Франция всегда оставалась в моем сердце. Вы дважды принимали участие в кулинарном конкурсе «Золотой Бокюз». Каков ваш вклад в этот конкурс? В первый раз я принял участие в конкурсе «Золотой Бокюз» в 1987 году, когда конкурс проводился впервые. Тогда я занял 5-е место. В 1993 году я принял участие в конкурсе во второй раз, тогда я получил серебряную медаль. После чего я стал членом «Академии успешных поваров», представлял Данию на конкурсе, был членом жюри от Франции, Норвегии и Дании, я также своего рода тренер команд-участниц конкурса «Золотой Бокюз». Какова цель вашего визита в Ереван? В этом году мы отмечали 30-ю годовщину «Золотого Бокюза». Именно во время конкурса я и познакомился с Анной Мазманян (основателем Food Adventures в Армении), которая пригласила меня в Ереван. Она рассказала об интересе Армении к конкурсу, желании принять участие. Так и получилось, что я приехал в Ереван, чтобы ознакомиться с возможностями армянской кухни. Какие впечатления от знакомства с Арменией и армянской кухней? Армения - маленькая страна, но несколько дней не достаточны для полного ознакомления с ней. Попробовав армянские блюда и вина, я был очень удивлен. У вас очень вкусная кухня, отличные вина, меня это очень удивило, я никогда до этого не слышал, что Армения производит вина. У меня в Норвегии есть друг, который женат на армянке. Еще до их свадьбы мы собирались в Армению, но она забеременела, и визит пришлось отменить. Тогда я не смог посетить Армению, но сейчас мне удалось, и я очень доволен. В Армении очень вкусная кухня, особенно - домашняя. Все, что я здесь попробовал, имело изысканный вкус. А кроме домашней кухни, успели ли вы отведать блюда, приготовленные армянскими шеф-поварами? И если да, как вы оцениваете их возможности и шансы на участие в конкурсе? Техника очень важна для повара, особенно если речь идет об участии в таком авторитетном конкурсе, как «Золотой Бокюз», это как участие в Олимпийских играх в мире кулинарии. Конкурс проходит раз в 2 года, в нем принимают участие 24 страны. А в промежуточные годы проходят отборочные туры, в следующем году мы отправимся в Турин, где выберем 12 команд из стран Европы, а остальные команды будут с разных континентов. В таком важном конкурсе, как «Золотой Бокюз», очень важен, в первую очередь, вкус блюда, а также скорость приготовления, подача, еще одним очень важным фактором является оригинальность блюда – оно должно содержать элементы национальной кухни той страны, которую представляет шеф. Жюри конкурса должно почувствовать вкус этой страны, узнать ее гастрономические особенности. больше всего повлияла на меня. Меня всегда интересовала Франция. Я проработал там 4 года, и даже когда потом бывал в разных странах, Франция всегда оставалась в моем сердце.В первый раз я принял участие в конкурсев 1987 году, когда конкурс проводился впервые. Тогда я занял 5-е место. В 1993 году я принял участие в конкурсе во второй раз, тогда я получил серебряную медаль. После чего я стал членом «Академии успешных поваров», представлял Данию на конкурсе, был членом жюри от Франции, Норвегии и Дании, я также своего рода тренер команд-участниц конкурса «Золотой Бокюз».В этом году мы отмечали 30-ю годовщину «Золотого Бокюза». Именно во время конкурса я и познакомился с Анной Мазманян (основателем Food Adventures в Армении), которая пригласила меня в Ереван. Она рассказала об интересе Армении к конкурсу, желании принять участие. Так и получилось, что я приехал в Ереван, чтобы ознакомиться с возможностями армянской кухни.Армения - маленькая страна, но несколько дней не достаточны для полного ознакомления с ней. Попробовав армянские блюда и вина, я был очень удивлен. У вас очень, меня это очень удивило, я никогда до этого не слышал, что Армения производит вина. У меня в Норвегии есть друг, который женат на армянке. Еще до их свадьбы мы собирались в Армению, но она забеременела, и визит пришлось отменить. Тогда я не смог посетить Армению, но сейчас мне удалось, и я очень доволен. В Армении очень вкусная кухня, особенно -. Все, что я здесь попробовал, имело изысканный вкус.Техника очень важна для повара, особенно если речь идет об участии в таком авторитетном конкурсе, как «Золотой Бокюз», это как участие в Олимпийских играх в мире кулинарии. Конкурс проходит раз в 2 года, в нем принимают участие 24 страны. А в промежуточные годы проходят отборочные туры, в следующем году мы отправимся в Турин, где выберем 12 команд из стран Европы, а остальные команды будут с разных континентов. В таком важном конкурсе, как «Золотой Бокюз», очень важен, в первую очередь, вкус блюда, а также скорость приготовления, подача, еще одним очень важным фактором является– оно должно содержать элементы национальной кухни той страны, которую представляет шеф. Жюри конкурса должно почувствовать вкус этой страны, узнать ее гастрономические особенности. Здесь, в Армении, я попробовал блюда нескольких лучших шеф-поваров и постарался донести до них, что важны все детали. Участие в этом конкурсе требует многих ресурсов, нужно много готовиться, постоянно оттачивать свои навыки, я знаю поваров, которые готовились специально для конкурса около двух лет. Сейчас у армянских поваров есть шанс попасть в Турин, посмотреть, как проходит отборочный тур. Там много важных нюансов: в жюри сидят 24 человека, и у каждого из них могут быть свои предпочтения, но блюдо должно соответствовать ряду стандартов. Все это достаточно сложно. Армянским поварам нужно работать над достижением определенного уровня, особенно в подаче блюд. В дальнейшем, когда Армения почувствует, что готова для всего этого, нужно будет провести национальный конкурс с лучшими местными шеф-поварами, пригласить жюри из разных стран и т.д. Победитель конкурса сможет иметь так называемого тренера из числа членов нашей Академии, который обучит всем необходимым деталям. На самом деле, у каждой станы есть шанс выиграть на конкурсе «Золотой Бокюз». Вернемся к тому, что вы уже успели попробовать в Армении. Понравилось ли вам что-то, может вы открыли для себя что-то новое? Есть ли вероятность, что некоторые элементы армянской кухни в дальнейшем войдут в ваше меню? Я всегда открыт для всего нового. Мне нравится экспериментировать, смешивать различные элементы. Необязательно делать это сиюминутно, иногда бывает, что при готовке вдруг мысленно возвращаешься к тому, что ты уже делал, и начинаешь добавлять что-то новое из того, что ты узнал недавно, так можно достичь новых вкусовых оттенков. Меня очень впечатлили продукты в Армении, все очень вкусно и хорошего качества. Пару дней назад мне здесь довелось отведать самую вкусную дикую свинину в моей жизни. Представляете, прямо из леса? Это был фантастический вкус. Также я попробовал отличные салаты. Правда, армянским блюдам не достает соусов, вы используете их не так часто. Кроме того, важна техника готовки, главное – довести блюдо до нужной кондиции, не недодержать и не передержать. Есть что-то, чего вы никогда не приготовите? Нет, потому что нельзя отказываться от чего-либо прежде, чем ты попробуешь это. Я бываю во многих странах и всюду ищу что-то новое, что могу потом использовать. Важно всегда пробовать готовить что-то новое. Говорят, что лучшие повара – мужчины, а у нас в Армении считается, что никто не готовит лучше мамы, что вы скажете на этот счет? И встречали ли вы женщину, которая готовила бы лучше вас? В Дании у нас не так много женщин-поваров, потому что когда у женщины есть семья, ей приходится проводить больше времени дома. Но на конкурсе «Золотой Бокюз» в 1989 году победила женщина - Леа Линстер из Люксембурга, она – прекрасный повар. Я всегда открыт для всего нового. Мне нравится экспериментировать, смешивать различные элементы. Необязательно делать это сиюминутно, иногда бывает, что при готовке вдруг мысленно возвращаешься к тому, что ты уже делал, и начинаешь добавлять что-то новое из того, что ты узнал недавно, так можно достичь новых вкусовых оттенков. Меня очень впечатлили продукты в Армении, все очень вкусно и хорошего качества. Пару дней назад мне здесь довелось отведать самую вкуснуюв моей жизни. Представляете, прямо из леса? Это был фантастический вкус. Также я попробовал отличные салаты. Правда, армянским блюдам не достает соусов, вы используете их не так часто. Кроме того, важна техника готовки, главное – довести блюдо до нужной кондиции, не недодержать и не передержать.Нет, потому что нельзя отказываться от чего-либо прежде, чем ты попробуешь это. Я бываю во многих странах и всюду ищу что-то новое, что могу потом использовать. Важно всегда пробовать готовить что-то новое.В Дании у нас не так много женщин-поваров, потому что когда у женщины есть семья, ей приходится проводить больше времени дома. Но на конкурсе «Золотой Бокюз» в 1989 году победила женщина -из Люксембурга, она – прекрасный повар. Знаете, у нас сложная работа: мы готовим с раннего утра до поздней ночи. У меня часто спрашивают, что я предпочитаю в свободное время, когда не работаю, – разные изысканные блюда? Нет, в свободное время мне очень хочется съесть чего-то из того, что готовила мне мама. Моей мамы уже нет в живых, но раньше всегда, когда я возвращался домой с работы, мама готовила для меня что-то. Ничего не может передать тебе того ощущения уюта и теплоты, какое дает домашняя еда. Хорошие шеф-повара зачастую пытаются перенести домашнюю еду - ту, что готовили их мамы и бабушки, на кухню более высокого уровня, использовать некоторые элементы. У вас в Армении правы! Никто не готовит лучше наших мам и бабушек. Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net Tweet В центре внимания В центре внимания Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США Статьи: Армения и мир Надежда с моря Они сказали «нет» «В твоей памяти» Праведники мира Армянская Апостольская Церковь и IV Халкидонский Собор