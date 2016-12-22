Министр юстиции РА: Гражданские иски мешают экстрадиции Грачьи Арутюняна из России в Армению

PanARMENIAN.Net - Процессу экстрадиции Грачьи Арутюняна в Армению, который признан виновным в ДТП в РФ, повлекшем смерть 18-и человек, затягивается из-за выдвинутых против него гражданских исков. Об этом заявила журналистам министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.

«Представлены гражданские иски, которые с точки зрения конвенционных основ, препятствуют его передаче. Все это выяснилось в первые месяцы 2016 года», - отметила министр, передает aysor.am.

Она также заявила, что армянская и российская сторона находятся в контакте по данному делу, и вопрос находится в правомочии полномочных органов России.

13 июля 2013 года в Троицком районе неподалеку от Подольска, выезжавший со второстепенной дороги «КамАЗ» со щебнем врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск-Жохово. В результате страшного удара у автобуса оторвало заднюю часть и снесло всю правую часть, а в салон посыпалась щебенка, которую перевозил грузовик.

Всего в результате столкновения погибли 18 человек, более 60 получили травмы. 15 июля Тверской районный суд Москвы арестовал Арутюняна. 12 сентября тот же суд продлили его арест до 14 декабря. В Тверской суд Москвы Арутюняна из СИЗО доставили в женском халате и тапочках на босу ногу. Унизительное отношение к Арутюняну вызвало в Армении волну недовольства.

В августе 2013 года Троицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.

25 декабря 2014 года родственники Грачья Арутюняна обратились в Министерство юстиции Армении с просьбой содействовать экстрадиции его из Москвы в Ереван. 8 февраля Министерство юстиции Армении обратилось к властям России с запросом об экстрадиции Грачья Арутюняна.