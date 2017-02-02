Омбудсмен Армении: По делу арестованного в Минске журналиста Лапшина гарантий дать не могу

PanARMENIAN.Net - Омбудсмен Армении Арман Татоян затруднился дать какие-либо гарантии по делу задержанного по требованию Азербайджана в Минске российского блогера Александра Лапшина.

Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

«В настоящее время ведутся работы с рядом авторитетных международных организаций. Гарантий предоставить не могу, но надеюсь, что эта работа возымеет определенное влияние. Я согласен с омбудсменом Нагорного Карабаха, что необходимо активизировать визиты в Арцах в том числе иностранных журналистов», - сказал Татоян, передает Aysor.am.

Ранееуполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что выдача журналиста Лапшина Азербайджану недопустима.Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ранее стало известно, что Азербайджан уже отправил за задержанным в Минске известным блогером Александром Лапшиным самолет несмотря на то, что апелляция блогера на решение Минского городского суда будет рассмотрена 4 февраля Верховным судом Белоруссии.

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