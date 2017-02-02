Суд в Ереване приговорил троих сторонников «Сасна црер» к тюремному сроку

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Кентро и Норк-Мараш 2 февраля приговорил трех обвиняемых по делу об июльских беспорядках на улице Хоренаци в Ереване к трем годам лишения свободы.

Согласно решению суда, Арсен Мкртумян, Гагик Микаелян и Сосо Маргарян признаны виновными в применении насилия против сотрудников полиции и разжигании беспорядков, передает Aysor.am.

Отмечается, что обвиняемые признали вину и попросили смягчить приговор.

С 17 июля на улице Мовсеса Хоренаци в Ереване проходили акции в поддержку вооруженной группы, захватившей 17-го июля здание полка патрульно-постовой службы полиции. После очередной акции, проведенной 29 июля не только на улице Хоренаци, но и в ереванском районе Сари Тах, полиция разогнала митингующих, задержав 165 человек. В медучреждения, по предварительным данным, обратились 73 человека, получивших телесные повреждения различной степени тяжести. При разгоне демонстрации пострадали также журналисты и операторы.

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.