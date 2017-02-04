По причине плохой видимости в Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак

PanARMENIAN.Net - 4 февраля по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) из-за метели и плохой видимости в Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

На перевале Варденяц и автодороге Горис-Сисиан местами образовался гололед.

Сообщается, что на автотрассах в Армении круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники дорожно-строительных компаний. Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.