За 10 лет заболеваемость раком в Армении возросла на 80%
4 февраля 2017 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года.
Целью этого дня считается привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
По данным ВОЗ, в 2020 году на Земле будет зарегистрировано 22 млн новых случаев рака, а число смертей от рака составит 10 млн.
В Армении рак занимает второе место в ряду неинфекционных заболеваний. За последние 10 лет заболеваемость раком в Армении стране возросла на 80% или в 1.8 раза (на 2749 случаев), а показатель смертности возрос на 90% или в 1.9 раза (на 2105 случаев).
В 2016 году число новых случаев рака в Армении составило 8372, а число пациентов на диспансерном учете - 40862. У женщин распространены рак груди, тела и шейки матки, толстой кишки, у мужчин – трахеи, бронхов, легкого, мочевого пузыря, простаты желудка и толстой кишки.
Международный опыт показывает, что более 30% рака можно предотвратить, исключив влияние факторов риска.
Самое значимое
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Армения заняла 50-е место в рейтинге развивающихся стран, сильно уступая своим соседям - Азербайджану (2 место), Турции (20 место), Ирану (21 место) и Грузии (31 место). Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте
В рейтинге из 119 стран Армения с индексом стоимости жизни, равным 33.87, занимает 19 место среди наиболее доступных стран. За Арменией следуют Уганда и Колумбия
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
Black Sabbath завершает свою полувековую карьеру концертом в родном Бирмингеме Накануне завершающего выступления вокалист Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что переполнен эмоциями и переступает порог арены со слезами на глазах
Гражданку России не пустили в Азербайджан из-за армянской фамилии По ее словам, она с самого рождения является гражданкой России, фамилия досталась ей от дедушки
Таможенная служба США разрешила авиакомпаниям возобновить перевозку граждан мусульманских стран О решении таможенной службы стало известно спустя всего несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа
Опрос: Эммануэль Макрон обогнал Фийона по популярности в предвыборной гонке во Франции Согласно полученным данным, он должен выйти во второй тур, где его ожидает противоборство с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен