За 10 лет заболеваемость раком в Армении возросла на 80%

PanARMENIAN.Net - 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года.

Целью этого дня считается привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.

По данным ВОЗ, в 2020 году на Земле будет зарегистрировано 22 млн новых случаев рака, а число смертей от рака составит 10 млн.

В Армении рак занимает второе место в ряду неинфекционных заболеваний. За последние 10 лет заболеваемость раком в Армении стране возросла на 80% или в 1.8 раза (на 2749 случаев), а показатель смертности возрос на 90% или в 1.9 раза (на 2105 случаев).

В 2016 году число новых случаев рака в Армении составило 8372, а число пациентов на диспансерном учете - 40862. У женщин распространены рак груди, тела и шейки матки, толстой кишки, у мужчин – трахеи, бронхов, легкого, мочевого пузыря, простаты желудка и толстой кишки.

Международный опыт показывает, что более 30% рака можно предотвратить, исключив влияние факторов риска.