ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу гражданского активиста Андреаса Гукасяна
4 февраля 2017 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал ход жалобе Андреаса Гукасяна, предварительный вариант которой был направлен в ЕСПЧ 18 января. Об этом сообщил адвокат Андреаса Гукасяна – Карен Межлумян, передает Aysor.am.
«Мы предварительно обратились в суд, еще не исчерпав все внутригосударственные инстанции, посему была некоторая обеспокоенность, однако мы получили из ЕСПЧ электронное письмо, в котором запрашивается основная жалоба. Важно то, что они не отказали в рассмотрении жалобы», - заявил адвокат, подчеркнув, что жалоба будет направлена ЕСПЧ в ближайшие дни.
1 августа задержанный по подозрению в организации массовых беспорядков 29 июля в ереванском районе Сари тах член оппозиционного гражданского движения «Вставай, Армения» Андриас Гукасян был арестован решением суда на 2 месяца. Ему предъявлены обвинения по ч.1 ст.225 («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением или повреждением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти») Уголовного кодекса РА. А. Гукасян был одним из активных участников митингов, шествий и акций, сопровождавших захват группой «Сасна црер» полка Патрульно-постовой службы Полиции РА в Ереване.
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