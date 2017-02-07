Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Александра Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля, передает РИА Новости.

В январе Генпрокуратура Белоруссии решила выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение прокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде Белоруссии.

Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что супруга Лапшина обратилась к белорусским властям за предоставлением дополнительной защиты для ее мужа.

Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.