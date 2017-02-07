Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан
7 февраля 2017 - 15:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Александра Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля, передает РИА Новости.
В январе Генпрокуратура Белоруссии решила выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение прокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде Белоруссии.
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры.
Ранее стало известно, что супруга Лапшина обратилась к белорусским властям за предоставлением дополнительной защиты для ее мужа.
Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Самое значимое
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
iPhone 8 может выйти раньше обычного Донован отмечает, что судя по индикаторам в цепи поставок, Apple перейдет к стадии серийного производства iPhone 8 уже в июне
Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании выборов 2012 года Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимых расходов примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году
Полиция Германии задержала предполагаемого пособника афганских талибов По версии немецких властей, афганец присоединился к движению «Талибан» в 2014 году и даже являлся телохранителем одного из местных лидеров, по приказу которого исламисты и совершали убийства
В Армении могут ужесточить законодательство в отношении злостных неплательщиков налогов Как отметила, представляя поправки, министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, некоторые положения закона давали повод для разночтений, в частности, 205 статья, предусматривающая наказание за уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей