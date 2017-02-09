В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак, Ларс открыт
9 февраля 2017 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 февраля по состоянию на 09:30 из-за метели в Армении остается закрытой автодорога Берд-Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Отмечается, что на автодорогах Армавира, Масиса, Арташата, Ахуряна, Ашоцка, Ноемберяна и Чамбарака наблюдается туман, видимость – 50-80 м.
На перевале Варденяц местами образовался гололед.
Здесь ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей – при использовании колесных цепей противоскольжения.
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