В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак, Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 9 февраля по состоянию на 09:30 из-за метели в Армении остается закрытой автодорога Берд-Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Отмечается, что на автодорогах Армавира, Масиса, Арташата, Ахуряна, Ашоцка, Ноемберяна и Чамбарака наблюдается туман, видимость – 50-80 м.

На перевале Варденяц местами образовался гололед.

Здесь ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей – при использовании колесных цепей противоскольжения.