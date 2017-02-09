Захарова: Россия продолжит заниматься судьбой Лапшина

PanARMENIAN.Net - Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее», - сказала Захарова, напомнив, что ранее МИД РФ выпустил комментарий в связи с экстрадицией блогера, где изложил свою позицию, передает ТАСС.

«Этот вопрос, как и все возникающие в двусторонних отношениях вопросы, вне зависимости о каких странах мы говорим, должны решаться в рабочем порядке, - подчеркнула Захарова. - Бывают более сложные вопросы, бывают менее сложные, но все, что связано с судьбой российских граждан, для РФ является приоритетной темой. Все это должно решаться в рабочем порядке, мы из этого исходим».

Ранее стало известно, что адвокат Сафар Гусейнов встретился с экстрадированным из Минска в Баку блогером Александром Лапшиным. Об этом сообщил сам Гусейнов. По словам адвоката, встреча состоялась в бакинском следственном изоляторе №1. Лапшин отметил, что у него нет жалоб на условия содержания, самочувствие блогера нормальное.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

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