Лавров: Ситуация для урегулирования сирийского кризиса благоприятная

PanARMENIAN.Net - Предсказывать прорыв по Сирии пока рано, но ситуация сейчас гораздо более благоприятна для практического урегулирования кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы находимся в ситуации, которая… ну, не буду предсказывать прорыв, но которая гораздо более благоприятна для того, чтобы все-таки начать заниматься практическим урегулированием кризиса», — заявил Лавров, передает РИА Новости.

Министр напомнил, что «мы были близки к началу такой работы где-то в сентябре 2016 года». «Но американцы уже согласованную с нами договоренность не смогли выполнить, лишний раз подтвердив недоговороспособность администрации (Барака – ред.) Обамы по множеству вопросов, по которым с ними договаривались, а потом они ничего сделать не могли. Мы поняли, что нужно какие-то предпринимать действия (называйте это шоковой терапией, если хотите), и использовали возможность российско-турецких отношений. Зная, что Турция влияла и продолжает влиять на очень значительную часть полевых командиров, договорились по линии наших министерств обороны о прекращении огня», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что правительственные войска САР и союзными им силы отрезали путь отступления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из города Эль-Баб, расположенного на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщил источник , близкий к сирийскому ополчению.

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