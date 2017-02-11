Карапетян - Соколову: Армяно-российский инвестиционный фонд привлечет российский капитал

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Карен Карапетян провел встречу с министром транспорта России, председателем российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией, Максимом Соколовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Российский министр прибыл в Армению с целью участия в 6-м совещании руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-российских отношений и хода выполнения договоренностей, достигнутых в рамках официального визита армянского премьера в Россию. Было подчеркнуто, что в этом направлении уже осуществлены шаги и есть прогресс.

Высоко оценивая уровень армяно-российских союзнических отношений, Карапетян еще раз отметил, что есть большой потенциал для их углубления по ряду направлений.

В данном контексте премьер отметил важность создания армяно-российского инвестиционного фонда, который даст возможность привлечь российский капитал в бизнес-сферу Армении посредством совместных проектов, способствуя росту объемов товарооборота.

Глава Правительства подчеркнул также необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства и с удовлетворением отметил, что с российской стороной уже осуществляются конкретные шаги в направлении процесса поставок сельхозтехники.

Карапетян и Соколов затронули вопросы, касающиеся сотрудничества в транспортной сфере, улучшения и развития инфраструктур, программы создания свободной экономической зоны на границе с Ираном и участия в ней российских компаний.

Министр транспорта РФ подчеркнул, что создаваемая в Мегри свободная экономическая зона для российского бизнеса может стать хорошей площадкой в направлении углубления торгово-экономических связей с иранским рынком. По словам Соколова, эта программа может быть взаимовыгодной для всех сторон.

Карапетян и Соколов выразили готовность продолжать результативное сотрудничество и придать новый размах двусторонним торгово-экономическим связям.