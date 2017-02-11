Карапетян - Соколову: Армяно-российский инвестиционный фонд привлечет российский капитал
11 февраля 2017 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Карен Карапетян провел встречу с министром транспорта России, председателем российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией, Максимом Соколовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Российский министр прибыл в Армению с целью участия в 6-м совещании руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-российских отношений и хода выполнения договоренностей, достигнутых в рамках официального визита армянского премьера в Россию. Было подчеркнуто, что в этом направлении уже осуществлены шаги и есть прогресс.
Высоко оценивая уровень армяно-российских союзнических отношений, Карапетян еще раз отметил, что есть большой потенциал для их углубления по ряду направлений.
В данном контексте премьер отметил важность создания армяно-российского инвестиционного фонда, который даст возможность привлечь российский капитал в бизнес-сферу Армении посредством совместных проектов, способствуя росту объемов товарооборота.
Глава Правительства подчеркнул также необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства и с удовлетворением отметил, что с российской стороной уже осуществляются конкретные шаги в направлении процесса поставок сельхозтехники.
Карапетян и Соколов затронули вопросы, касающиеся сотрудничества в транспортной сфере, улучшения и развития инфраструктур, программы создания свободной экономической зоны на границе с Ираном и участия в ней российских компаний.
Министр транспорта РФ подчеркнул, что создаваемая в Мегри свободная экономическая зона для российского бизнеса может стать хорошей площадкой в направлении углубления торгово-экономических связей с иранским рынком. По словам Соколова, эта программа может быть взаимовыгодной для всех сторон.
Карапетян и Соколов выразили готовность продолжать результативное сотрудничество и придать новый размах двусторонним торгово-экономическим связям.
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