Турецкий министр: Граница с Арменией будет открыта при сдаче Карабаха Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Турция сочувствует тому, что граница с Арменией закрыта. Об этом на встрече в Карсе заявил министр транспорта, мореходства, коммуникаций Турции Ахмед Арслан.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Он выразил сожаление по поводу того, что границы Турции с Арменией закрыты и заявил, что они могут открыться при условии, если Армения сдаче Карабаха Азербайджану, передает АПА.

Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что открытие армяно-турецкой границы может произойти только по обоюдному желанию Еревана и Анкары без предварительных условий.«Я всегда, может это уже непопулярный пример, говорю, что любая свадьба и любое создание семьи требует согласия двоих. Здесь нельзя говорить, что вопрос на 50% решен, это не тот случай. От нас ничего не зависит в этом плане», — сказал глава государства в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Саргсян подчеркнул, что Армения со своей стороны давно готова предпринять шаги к налаживанию отношений.