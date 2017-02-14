Президент Кипра: Память об исторических событиях не может быть помехой переговорам
14 февраля 2017 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что решение парламента Кипра ежегодно праздновать в школах годовщину референдума 1950 года об объединении Кипра не отражает изменений в политике Никосии по объединению острова, а память об исторических событиях не может помешать переговорам по кипрскому урегулированию.
Заявление Анастасиадиса стало ответом на реакцию лидера турецкой общины острова Мустафы Акынджи, что решение парламента Кипра угрожает сорвать мирные переговоры.
Анастасиадис подтвердил решимость греков-киприотов продолжать диалог на основе соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
«Если община турок-киприотов демонстрирует такую чувствительность к простой ссылке на историческое событие, то насколько вызывающими для греко-кипрской общины являются праздничные мероприятия по случаю годовщины турецкого вторжения, которое привело к оккупации и неприемлемой ситуации? И насколько подлинным намерениям решить проблему Кипра соответствуют церемонии и праздники по случаю незаконного провозглашения псевдо-государства?» – говорится в заявлении президента Кипра, передает РИА Новости.
Анастасиадис заявил, что если стороны хотят достичь цели, они должны отказаться от каких-либо претензий и неприемлемых требований и условий, которые не отвечают интересам турок-киприотов и греков-киприотов.
Кипр был разделен по этническому принципу в 1974 году после вторжения турецких войск. В 1983 году на оккупированной территории было провозглашено Турецкое государство Северного Кипра, признанное лишь Турцией.
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