В Ереване установят бюст национального героя Армении Татула Крпеяна
14 февраля 2017 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе первого заседания 9-й сессии Совета старейшин Еревана, которое вел мэр армянской столицы Тарон Маргарян, единогласно был одобрен проект решения об установлении бюста национального героя Армении Татула Крпеяна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.
Татул Крпеян (21 апреля 1965 — 30 апреля 1991) — Национальный Герой Армении, командир самообороны Геташенского подрайона в 1990-1991 гг, участник Карабахской войны.
Отмечается, что бюст будет установлен в парке имени Татула Крпеяна, в административном районе Нор-Норк.
Парк был построен в рамках общинных программ 2014 года, открытие парка состоялось в 2015 году.
Сообщается, что комиссия по искусству при мэре Еревана одобрила проект по установлению бюста.
Авторами бюста Татула Крпеяна являются скульптор Левон Токмаджян и архитектор Григор Бабаджанян.
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Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
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