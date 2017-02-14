В Ереване установят бюст национального героя Армении Татула Крпеяна

PanARMENIAN.Net - В ходе первого заседания 9-й сессии Совета старейшин Еревана, которое вел мэр армянской столицы Тарон Маргарян, единогласно был одобрен проект решения об установлении бюста национального героя Армении Татула Крпеяна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

Татул Крпеян (21 апреля 1965 — 30 апреля 1991) — Национальный Герой Армении, командир самообороны Геташенского подрайона в 1990-1991 гг, участник Карабахской войны.

Отмечается, что бюст будет установлен в парке имени Татула Крпеяна, в административном районе Нор-Норк.

Парк был построен в рамках общинных программ 2014 года, открытие парка состоялось в 2015 году.

Сообщается, что комиссия по искусству при мэре Еревана одобрила проект по установлению бюста.

Авторами бюста Татула Крпеяна являются скульптор Левон Токмаджян и архитектор Григор Бабаджанян.