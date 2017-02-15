Получвший убежище в Армении гражданин Азербайджана: Я сбежал из Баку с семьей, чтобы избежать смерти
15 февраля 2017 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане проживают около двух миллионов талышей, которые, по сути, объявлены врагами народа. Об этом 15 февраля заявил в Ереване на экспертном совещании по теме «Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя» сбежавший из Азербайджана член Совета талышской культуры, участник Талышского освободительного движения, сотрудник газеты «Толыши Садо» Шахин Мирзоев.
11 февраля к властям Армении обратился Шахин Мирзоев, с просьбой о предоставлении временного убежища, поскольку, являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты «Толыши Садо», был вынужден бежать из Азербайджана из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств, и грубейшего попрания их прав, и вместе с семьей прибыть в Армению.
«В Азербайджане они лишены возможности говорить по телевидению, в СМИ о своих проблемах. В последние годы около 300 тысяч талышей просто сбежали из Азербайджана в Россию, некоторая часть потом уехала в другие страны.
Талышей арестовывают, они подвергаются гонениям, преследованиям. Тех, которые имеют смелость что-то сказать, либо бросают в тюрьмы, либо убивают. Талышстан сегодня переживает ту же судьбу, о которой говорится в случае Карабаха. Талышстан, можно сказать, находится в блокаде», - заявил он.
Мирзоев подчеркнул, что «в вопросе Талышстана необходимо предпринять скорые меры, в противном случае, возможны боевые действия, как это произошло в Карабахе».
«Политики думают, но пока они думают в Талышстане могут начаться боевые действия. Более двух миллионов талышей проживают в Азербайджане. Как можно их уничтожить? А мир будет на это смотреть? Требовать в Азербайджане телевидение, радио, книги на своем родном языке означает быть сепаратистом, врагом народа», - подчеркнул Мирзоев.
Он отметил, что сбежал из Азербайджана с семьей, чтобы избежать смерти.
«Бегство из Азербайджана не было делом риска, но рисковым было оставаться там. Думаю, что приехав в Армению, я не ошибся», - отметил Мирзоев.
14 февраля министр обороны Армении Виген Саркисян заявил журналистам, что нарушение прав человека в Азербайджане, дискриминация национальных меньшинств продолжает оставаться в Азербайджане государственной политикой.По его словам, об этом свидетельствует обращение гражданина Азербайджана Шахина Мирзоева к властям Армении с просьбой о представлении временного убежища.
Самое значимое
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится»,- отметил Балаян
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
«Яндекс» будет разрабатывать беспилотные автомобили Информацию о разработке системы автономного управления транспортными средствами подтвердил представитель «Яндекс». Однако он отказался сообщать дополнительные подробности о проекте
Хачанов: Мне нравится быть собой, я на 100% Карен «У нас множество родственников и друзей там (в Армении), особенно у моего дедушки и отца. У меня самого там не так много друзей. Армянские семьи обычно очень большие и дружные»,- добавил 20-летний спортсмен
Выпуск Tesla Model 3 начнется 20 февраля Предсерийный тестовый выпуск начнется в Калифорнии уже 20 февраля. Полноценный запуск конвейера намечен на лето 2017 года,
Альпинистка из Армении поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами Армянская альпинистка Люба Балян 14 февраля поднялась на вершину Килиманджаро рекордными темпами. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма и горного туризма Сурен Даниелян.