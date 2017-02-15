Получвший убежище в Армении гражданин Азербайджана: Я сбежал из Баку с семьей, чтобы избежать смерти

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане проживают около двух миллионов талышей, которые, по сути, объявлены врагами народа. Об этом 15 февраля заявил в Ереване на экспертном совещании по теме «Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя» сбежавший из Азербайджана член Совета талышской культуры, участник Талышского освободительного движения, сотрудник газеты «Толыши Садо» Шахин Мирзоев.

11 февраля к властям Армении обратился Шахин Мирзоев, с просьбой о предоставлении временного убежища, поскольку, являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты «Толыши Садо», был вынужден бежать из Азербайджана из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств, и грубейшего попрания их прав, и вместе с семьей прибыть в Армению.

«В Азербайджане они лишены возможности говорить по телевидению, в СМИ о своих проблемах. В последние годы около 300 тысяч талышей просто сбежали из Азербайджана в Россию, некоторая часть потом уехала в другие страны.

Талышей арестовывают, они подвергаются гонениям, преследованиям. Тех, которые имеют смелость что-то сказать, либо бросают в тюрьмы, либо убивают. Талышстан сегодня переживает ту же судьбу, о которой говорится в случае Карабаха. Талышстан, можно сказать, находится в блокаде», - заявил он.

Мирзоев подчеркнул, что «в вопросе Талышстана необходимо предпринять скорые меры, в противном случае, возможны боевые действия, как это произошло в Карабахе».

«Политики думают, но пока они думают в Талышстане могут начаться боевые действия. Более двух миллионов талышей проживают в Азербайджане. Как можно их уничтожить? А мир будет на это смотреть? Требовать в Азербайджане телевидение, радио, книги на своем родном языке означает быть сепаратистом, врагом народа», - подчеркнул Мирзоев.

Он отметил, что сбежал из Азербайджана с семьей, чтобы избежать смерти.

«Бегство из Азербайджана не было делом риска, но рисковым было оставаться там. Думаю, что приехав в Армению, я не ошибся», - отметил Мирзоев.

14 февраля министр обороны Армении Виген Саркисян заявил журналистам, что нарушение прав человека в Азербайджане, дискриминация национальных меньшинств продолжает оставаться в Азербайджане государственной политикой.По его словам, об этом свидетельствует обращение гражданина Азербайджана Шахина Мирзоева к властям Армении с просьбой о представлении временного убежища.