США намерены поддерживать наращивание потенциала вооруженных сил Украины

PanARMENIAN.Net - США по-прежнему настроены на серьезную поддержку вооруженных сил Украины в наращивании потенциала. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон.

Первый заместитель министра обороны США Боб Уорк встретился в Пентагоне с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил помощь со стороны США, направленную на увеличение военного потенциала Украины. «Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил. Помимо этого, он призвал Украину сохранять приверженность проведению реформ, после которых может увеличиться эффективность ее оборонных предприятий», — говорится в заявлении официального представится Уорка, передает РИА Новости.

Согласно заявлению Пентагона, Климкин в ходе встречи с Уорком подтвердил приверженность Украины выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.