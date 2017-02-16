США намерены поддерживать наращивание потенциала вооруженных сил Украины
16 февраля 2017 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - США по-прежнему настроены на серьезную поддержку вооруженных сил Украины в наращивании потенциала. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон.
Первый заместитель министра обороны США Боб Уорк встретился в Пентагоне с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил помощь со стороны США, направленную на увеличение военного потенциала Украины. «Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил. Помимо этого, он призвал Украину сохранять приверженность проведению реформ, после которых может увеличиться эффективность ее оборонных предприятий», — говорится в заявлении официального представится Уорка, передает РИА Новости.
Согласно заявлению Пентагона, Климкин в ходе встречи с Уорком подтвердил приверженность Украины выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
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