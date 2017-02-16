Новая программа «Чистая Армения» обеспечит чистоту городов, сел и дорог

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 16 февраля объявил о начале программы «Чистая Армения».

«Думаю, что вы согласитесь со мной в том, что для обеспечения привлекательности и удобоства нашей страны как для сограждан, так и туристов и инвесторов, необходимо обеспечить чистоту наших городов, сел, садов, дорог и других территорий», - сказал Карапетян.

По его словам, именно поэтому правительство запускает новую программу «Чистая Армения», в рамках которой министерство территориального управления и развития представит концепцию «Чистой Армении», четкий план и график действий и сферы ответственности, передает «Новости-Армения».

До 2020 года Армения планирует вдвое увеличить число туристических посещений в стране.

Согласно данным Минэкономики, число посетивших Армению туристов в 2016 году составило почти 1.26 млн. (рост на 5.7% к 2015 году), за счет посещений из из России, Ирана, ОАЭ, Китая, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Индонезии, Колумбии, Нидерландов, Омана, Филиппин, Испании и Турции. Серьезный прирост туристов зарегистрирован из Ирана – на 30%, число посещений из России выросло на 2.3%.

Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян отмечал, что по итогам посещения областей, обсуждений с частным сектором и отраслевыми министерствами отобран 341 инвестиционный проект на сумму порядка $3.2 млрд.

В 2017 году правительство считает реалистичным реализацию программ на сумму $840 млн.. В данный момент в правительстве обсуждаются еще 79 программ стоимостью $5.3 млрд.