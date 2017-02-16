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Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая 2017 года

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая 2017 года
16 февраля 2017 - 13:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении в ходе заседания 16 февраля утвердило проект решения о назначении очередных выборов в Совет старейшин Еревана на 14 мая 2017 года.

На заседании правительства проект соответствующего решения представил министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

Как отмечается в обосновании, принятие проекта решения обусловлено в частности истечением срока полномочий Совета старейшин Еревана.

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