Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая 2017 года
16 февраля 2017 - 13:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении в ходе заседания 16 февраля утвердило проект решения о назначении очередных выборов в Совет старейшин Еревана на 14 мая 2017 года.
На заседании правительства проект соответствующего решения представил министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.
Как отмечается в обосновании, принятие проекта решения обусловлено в частности истечением срока полномочий Совета старейшин Еревана.
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Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
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