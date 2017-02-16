Минздрав Армении: Состояние одного из пострадавших в ДТП автобуса Ереван-Москва тяжелое
16 февраля 2017 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Пострадавшие в ДТП на Кубани граждане Армении госпитализированы в центральную больницу станицы Кущевская Краснодарского края. По словам главного врача больницы, состояние одного из пострадавших тяжелое. У него — множественные осколочные переломы ребер и костей голени. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Анаит Айтаян.
Пассажирский автобус рейса Москва-Ереван с армянским госномером попал в ДТП на одной из автотрасс Краснодарского края РФ. Два человека пострадали. Согласно сообщению МЧС РА, автобус столкнулся с грузовиком, жертв нет.
По словам Айтаян, состояние второго пострадавшего гражданина Армении — средней тяжести. У него диагностирован перелом костей голени и сотрясение мозга.
Отмечается, что пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии получают необходимую медицинскую помощь.
В автобусе находились 9 человек, все граждане Армении, детей среди них нет. Названы также имена пострадавших пассажиров: это Роберт Меликович Петросян 1953г.р. и Кярам Хдроевич Мамоян 1968г.р.
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