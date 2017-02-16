Армения в рейтинге экономической свободы 2017 года поднялась на рекордную 21 позицию
16 февраля 2017 - 19:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения набрала 70.3 балла и заняла 33-е место среди 180 государств в рейтинге «Индекс экономической свободы-2017» (Index of Economic Freedom 2017), опубликованном американским исследовательским фондом Heritage Foundation.
Армения поднялась сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом 2016 года, в результате чего из категории «относительно свободных» стран перешла в категорию «в основном свободных». В рейтинге 2016 года Армения занимала 54-е место среди 178 государств, а в 2015 году - 52 место.
Страны, набравшие в рейтинге менее 50 баллов, считаются «абсолютно несвободными», 50-60 баллов – «преимущественно несвободными», 60-70 баллов – «относительно свободными», 70-80 баллов – «в основном свободными», а свыше 80 баллов – «свободными».
Среди 45 стран европейского региона по уровню экономической свободы Армения находится на 19-м месте, занимая одну из лидирующих позиций среди стран СНГ, уступая лишь Грузии (13 место).Азербайджан (68) и Киргизия (89) вошли в группу «относительно свободных» стран. Белоруссия (104), Молдова (110), Россия (114) вошли в группу «преимущественно несвободных».
Согласно докладу, значительная диверсификация экономической базы Армении повысила экономический динамизм, а 10 лет стабильного экономического роста привели к сокращению уровня бедности и безработицы.
Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, завершают список Куба, Венесуэла и Северная Корея.
Степень свободы экономики рассчитывается по среднему арифметическому десяти показателей: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.
Самое значимое
Инвестиции пойдут на строительство консервного завода, скотобоен, расширение тепличного хозяйства, разбивку садов, реорганизацию производства коньяка и пр
Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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Министерство сельского хозяйства Армении анализирует все программы, которые реализуются при содействии государства.
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