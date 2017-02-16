Армения в рейтинге экономической свободы 2017 года поднялась на рекордную 21 позицию

PanARMENIAN.Net - Армения набрала 70.3 балла и заняла 33-е место среди 180 государств в рейтинге «Индекс экономической свободы-2017» (Index of Economic Freedom 2017), опубликованном американским исследовательским фондом Heritage Foundation.

Армения поднялась сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом 2016 года, в результате чего из категории «относительно свободных» стран перешла в категорию «в основном свободных». В рейтинге 2016 года Армения занимала 54-е место среди 178 государств, а в 2015 году - 52 место.

Страны, набравшие в рейтинге менее 50 баллов, считаются «абсолютно несвободными», 50-60 баллов – «преимущественно несвободными», 60-70 баллов – «относительно свободными», 70-80 баллов – «в основном свободными», а свыше 80 баллов – «свободными».

Среди 45 стран европейского региона по уровню экономической свободы Армения находится на 19-м месте, занимая одну из лидирующих позиций среди стран СНГ, уступая лишь Грузии (13 место).Азербайджан (68) и Киргизия (89) вошли в группу «относительно свободных» стран. Белоруссия (104), Молдова (110), Россия (114) вошли в группу «преимущественно несвободных».

Согласно докладу, значительная диверсификация экономической базы Армении повысила экономический динамизм, а 10 лет стабильного экономического роста привели к сокращению уровня бедности и безработицы.

Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, завершают список Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Степень свободы экономики рассчитывается по среднему арифметическому десяти показателей: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.