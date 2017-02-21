ЮНИСЕФ предупредил о возможной гибели 1.4 миллиона детей от голода
21 февраля 2017 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил о возможной гибели от голода 1,4 миллиона детей в четырех странах: Южном Судане, Нигерии, Сомали и Йемене. Данные публикует BFMTV.
Согласно выводам экспертов, в Йемене от недоедания страдают 462 тысячи детей, в Нигерии их число достигает 450 тысяч. Из-за засухи в Сомали на грани голодной смерти оказались 185 тысяч малышей, через несколько месяцев их число может увеличиться до 270 тысяч. Столько же детей голодают в Южном Судане.
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лайк заявил о необходимости быстрого вмешательства для предотвращения трагедии. «Мы еще можем спасти многих из них», — заявил он, передает Lenta.ru.
27 января координатор по оказанию чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен заявил, что продолжающийся военный конфликт в Йемене грозит стать причиной крупнейшего по своим масштабам в современном мире голода. По словам чиновника, около 10 миллионов жителей страны испытывают нехватку продуктов питания. Среди нуждающихся — 2,2 миллиона детей.
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