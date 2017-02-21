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Посол Турции вызван в иранский МИД из-за антииранских заявлений турецкого руководства

Посол Турции вызван в иранский МИД из-за антииранских заявлений турецкого руководства
21 февраля 2017 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Посол Турции в Иране Реза Хакан Текин был вызван в МИД ИРИ в связи с заявлениями руководства Турции, передает panorama.am со ссылкой на «ИРИБ».

Отмечается, что МИД Ирана выразил свой протест турецкому послу в связи с антииранскими заявлениями, сделанными президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бахрейне и главой турецкого МИД на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми, коснувшись наблюдающейся в последний период напряженности в ирано-турецких отношениях, заявил: «Надеемся, что политические деятели Турции в своих заявлениях, касающихся Ирана, будут более осторожны. Иран в скором времени может потерять свое терпение».

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