Минздрав РА: Армения - страна с низким уровнем детской смертности среди постсоветских государств

PanARMENIAN.Net - Армения считается страной с низким уровнем детской смертности среди постсоветских государств. Об этом заявила журналистам начальник отдела охраны материнского и репродуктивного здоровья Министерства здравоохранения Армении Гаяне Авакян.

«Уровень детской смертности в Армении ниже, чем во многих других странах СНГ. За последние десять лет он постоянно снижается. В 2016 году этот показатель составил 8 на каждую тысячу детей в возрасте до одного»,- заявила Авакян, передает «Новости-Армения».

По ее словам, снижению уровня детской смертности в стране поспособствовало внедрение государственного сертификата родоспоможения, который дает право беременным проходить все скрининги, заблаговременно распознавать проблемы у плода.

Согласно официальном данным Нацстатслужбы, в 2016 году было зарегистрировано 356 случаев смерти среди детей в возрасте 0-1 лет, что на 4% меньше, чем в 2015 году, и 411 случаев смерти среди детей в возрасте 0-4 лет, что меньше показателя за 2015 год на 5,5%. В 2016 году на 14% снизилось также количество мертворожденных и составило 688.

Ранее сообщалось, что из 35 стран, которые проанализировали ученые, в США был самый высокий уровень младенческой и материнской смертности.