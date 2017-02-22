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Минздрав РА: Армения - страна с низким уровнем детской смертности среди постсоветских государств

Минздрав РА: Армения - страна с низким уровнем детской смертности среди постсоветских государств
22 февраля 2017 - 16:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения считается страной с низким уровнем детской смертности среди постсоветских государств. Об этом заявила журналистам начальник отдела охраны материнского и репродуктивного здоровья Министерства здравоохранения Армении Гаяне Авакян.

«Уровень детской смертности в Армении ниже, чем во многих других странах СНГ. За последние десять лет он постоянно снижается. В 2016 году этот показатель составил 8 на каждую тысячу детей в возрасте до одного»,- заявила Авакян, передает «Новости-Армения».

По ее словам, снижению уровня детской смертности в стране поспособствовало внедрение государственного сертификата родоспоможения, который дает право беременным проходить все скрининги, заблаговременно распознавать проблемы у плода.

Согласно официальном данным Нацстатслужбы, в 2016 году было зарегистрировано 356 случаев смерти среди детей в возрасте 0-1 лет, что на 4% меньше, чем в 2015 году, и 411 случаев смерти среди детей в возрасте 0-4 лет, что меньше показателя за 2015 год на 5,5%. В 2016 году на 14% снизилось также количество мертворожденных и составило 688.

Ранее сообщалось, что из 35 стран, которые проанализировали ученые, в США был самый высокий уровень младенческой и материнской смертности.

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Newsarmenia.am: Армения считается страной с низким уровнем детской смертности среди постсоветских государств
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