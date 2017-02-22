Минздрав РА: Армения - страна с низким уровнем детской смертности среди постсоветских государств
22 февраля 2017 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения считается страной с низким уровнем детской смертности среди постсоветских государств. Об этом заявила журналистам начальник отдела охраны материнского и репродуктивного здоровья Министерства здравоохранения Армении Гаяне Авакян.
«Уровень детской смертности в Армении ниже, чем во многих других странах СНГ. За последние десять лет он постоянно снижается. В 2016 году этот показатель составил 8 на каждую тысячу детей в возрасте до одного»,- заявила Авакян, передает «Новости-Армения».
По ее словам, снижению уровня детской смертности в стране поспособствовало внедрение государственного сертификата родоспоможения, который дает право беременным проходить все скрининги, заблаговременно распознавать проблемы у плода.
Согласно официальном данным Нацстатслужбы, в 2016 году было зарегистрировано 356 случаев смерти среди детей в возрасте 0-1 лет, что на 4% меньше, чем в 2015 году, и 411 случаев смерти среди детей в возрасте 0-4 лет, что меньше показателя за 2015 год на 5,5%. В 2016 году на 14% снизилось также количество мертворожденных и составило 688.
Ранее сообщалось, что из 35 стран, которые проанализировали ученые, в США был самый высокий уровень младенческой и материнской смертности.
Самое значимое
Учитывая, что материалы содержат признаки преступления, предусмотренного пп. 1 и 2 ч.2 ст. 133 УК РА, 17 февраля в следственном отделе Абовяна следственного управления по Котайкской области СК РА было возбуждено уголовное дело
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 16 февраля объявил о начале программы «Чистая Армения».
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
Новый зал Apple для будущих презентаций будет назван в честь Стива Джобса Apple Park находится в центре долины Санта Клара в Калифорнии неподалеку от текущего офиса компании в Купертино. Он имеет площадь более 70 гектаров и рассчитан на 12 тысяч человек
Посольство РФ: Права блогера Лапшина в Баку соблюдаются, его защиту обеспечит частный адвокат По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана
Мексиканскому ученому-армянину в США присудили престижную награду в области экологии Мексиканский биолог и эколог армянского происхождения Хосе Сарухан удостоился награды Tyler, самой престижной в США в области экологии. Награда вручена ученому 21 февраля фондом Tyler и университетом Южной Калифорнии (USC).
ОПЕК зафиксировал начало снижения запасов нефти в мире Складские запасы нефти в развитых странах и в мире в целом начали снижаться благодаря сделке, заявил, выступая на сессии конференции IP Week в Лондоне, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.