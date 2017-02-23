Производство самого недорогого электромобиля Teslа начнется в сентябре 2017 года

PanARMENIAN.Net - Серийное производство Model 3 — самого недорогого электромобиля в линейке Teslа — начнется в сентябре 2017 года.

На первом этапе, говорится в заявлении, распространенном компанией, планируется производить около пяти тысяч Model 3 в неделю, а в течение 2018 года увеличить производство до десяти тысяч электромобилей этой марки в неделю.

Сколько электромобилей Model 3 Tesla рассчитывает продать после начала их серийного производства, пока не сообщается, передает Meduza.

Tesla представила Model 3 в конце марта 2016 года. Сообщалось, что новая модель будет самой бюджетной в линейке электромобилей компании. Стоимость Model 3 в базовой комплектации при условии предварительного заказа, как было объявлено на презентации, составит 35 тысяч долларов.

Наиболее популярными моделями Tesla в настоящий момент являются седан Model S и кроссовер Model X. В первой половине 2017 года, как объявила компания, планируется продать в общей сложности 47-50 тысяч электромобилей этих моделей.