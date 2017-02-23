Производство самого недорогого электромобиля Teslа начнется в сентябре 2017 года
23 февраля 2017 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Серийное производство Model 3 — самого недорогого электромобиля в линейке Teslа — начнется в сентябре 2017 года.
На первом этапе, говорится в заявлении, распространенном компанией, планируется производить около пяти тысяч Model 3 в неделю, а в течение 2018 года увеличить производство до десяти тысяч электромобилей этой марки в неделю.
Сколько электромобилей Model 3 Tesla рассчитывает продать после начала их серийного производства, пока не сообщается, передает Meduza.
Tesla представила Model 3 в конце марта 2016 года. Сообщалось, что новая модель будет самой бюджетной в линейке электромобилей компании. Стоимость Model 3 в базовой комплектации при условии предварительного заказа, как было объявлено на презентации, составит 35 тысяч долларов.
Наиболее популярными моделями Tesla в настоящий момент являются седан Model S и кроссовер Model X. В первой половине 2017 года, как объявила компания, планируется продать в общей сложности 47-50 тысяч электромобилей этих моделей.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Посол РФ в Армении и предстаивтели Минобороны возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване Представители министерства обороны Армении, посольства России в республике и ветеранских организаций возложили в День защитника Отечества венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване.
Суд ЕАЭС признал факт неполного исполнения Белоруссией Договора о Евразийском союзе В секретариате Суда не стали комментировать подробности принятого решения и уточнять, какие оно несет финансовые обязательства для белорусской стороны
Бако Саакян: Апрельская война показала, что нашу страну мы защищаем все вместе Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 февраля направил поздравительное послание в связи с Днем защитника Отечества.
Бразилия впервые в истории вынуждена импортировать кофе Продолжающаяся несколько месяцев засуха в тех районах страны, где выращивают кофе, привела к росту цен на этот продукт на 14.9% за 12 месяцев