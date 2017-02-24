Премьер Армении договорился с грузинским коллегой по вопросу альтернативы Верхнему Ларсу

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян договорился с грузинским коллегой по вопросу альтернативы Верхнему Ларсу. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

«Если Вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу Вас заверить, что да, будет! Об остальном потом, пока я не раскрываю скобки. Мы договорились как по Ларсу, так и по энергетическому коридору», — сказал Карапетян, пишет Sputnik-Армения.

По трассе Степанцминда-Ларс пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.

Премьер Армении назвал свой визит плодотворным, теплым и конструктивным, отметив, что полностью выполнил ту программу, с которой ехал в Грузию. Стороны пришли к соглашению, что армяно-грузинские отношения необходимо также рассматривать в региональном контексте, с использованием возможностей двух стран.

«То наследие, которое мы имеем, необходимо сохранить и передать последующим поколениям. Сегодня мы не уверены, что они (новое поколение — ред.) смогут сохранить те отношения, которые мы имеем. Поэтому мы должны всячески поспособствовать этому», — сказал Карапетян.

В рамках переговоров премьеры двух стран обсудили также положение армян, проживающих в Грузии. Что же касается Армении, то через 20-30 лет Карапетян видит Армению страной, которой будут гордиться все. С утра представители армянской делегации во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном посетили армянские церкви Сурб Геворг и Сурб Эчмиадзин. Армянскую делегацию встретил предводитель Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян. Гости из Армении зажгли свечу в Сурб Геворге и возложили цветы к могилам знатных армянских деятелей во дворе церкви.

Ранее в рамках официального визита в Грузию возглавляемую премьер-министром Армении Кареном Карапетяном делегацию принял президент Грузии Гиорги Маргвелашвили. Он выразил надежду, что конструктивное сотрудничество на парламентском и правительственном уровнях является хорошей основой для дальнейшего углубления отношений, в том числе по новым направлениям.

Придавая важное значение высокому уровню армяно-грузинских политических отношений, Карапетян отметил, что контакты на всех уровнях интенсивные, но в сфере экономического сотрудничества все еще не используется весь потенциал.