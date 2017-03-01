Альянс «Оганян-Раффи-Осканян»: Событиям 1 марта должна быть дана политическая оценка
1 марта 2017 - 12:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Блок «Оганян-Раффи-Осканян» распространил заявление в связи с годовщиной 1 марта, в котором, в частности, говорится:
«Исполняется 9-я годовщина трагических событий, происшедших 1 марта 2008 года. У нас было 10 жертв и многочисленные раненые. Альянс соболезнует родным и близким погибших.
Мы уверены, что события 1 марта были обусловлены порочными явлениями, сформировавшимися на протяжении лет в независимой Армении и пустившими глубокие корни, в частности, несостоятельностью избирательной системы».
Блок подчеркивает, что событиям 1 марта должна быть дана политическая оценка, и в правовом плане нужно представить ответы на все волнующие общественность вопросы.
«Государство обязано дать соответствующую компенсацию родственникам погибших. 1 марта – трагедия, из которой нужно почерпнуть уроки, сделать выводы и провозгласить этот день днем общественного согласия и памяти. Исключение повторения трагедии возможно только с установлением конкурентных и свободных политических и экономических отношений, а также в случае демократизации избирательного института»,- говорится в заявлении.
1 марта 2008 года в Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов.Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибли 10 человек. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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