Ягланд назвал конфликт в Сирии самой крупной гуманитарной катастрофой после Второй мировой

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд считает, что сирийский вооруженный конфликт является самым крупным по своим негативным последствиям явлением за весь период после окончания Второй мировой войны. Об этом он заявил, выступая на министерском заседании Совета ООН по правам человека.

«Нигде еще последствия не были столь плачевными, как в Сирии, где конфликт перерос в тяжелейшую катастрофу в области прав человека за весь период после Второй мировой войны», - сказал Ягланд, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что «войны не только разрушают нации и дестабилизируют целые регионы, но и вызывают потрясения по всему миру - воздействуя на страны через миграционный кризис, что содействует радикализации нового поколения экстремистов».

«Ведущим мировым державам надлежит приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить мир на планете. Именно это записано черным по белому в 24 статье Устава ООН», - заявил глава Совета Европы.

«Как сирийский кризис, так и ряд других приводят к тому, что мы вынуждены жить в век массового вынужденного перемещения людей», - отметил Ягланд. «В последние два года в ЕС въехали полтора миллиона беженцев и других мигрантов», - сообщил он.

«Нельзя государствам продолжать зацикливаться на проблеме, какую долю от ВВП они выделят на финансирование своего оборонные бюджеты - как будто правильно выбранный показатель способен волшебным образом решить наши проблемы безопасности», - подчеркнул также глава СЕ.

В 2016 году каждый день более 5 тыс человек в Сирии покидали свои дома, спасаясь от последствий боевых действий. Согласно данным ООН, в настоящий момент около 6.3 млн сирийцев перемещены внутри страны, более 4.9 млн бежали в соседние государства, почти 1.2 млн ищут убежище в Европе.