На средства Страхового фонда здоровья армянских военнослужащих поступило около $812 тыс

PanARMENIAN.Net - На первом заседании Совета попечителей Фонда по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения министр обороны республики Виген Саркисян был избран председателем Совета.

Саркисян заверил, что Совет попечителей Фонда будет работать прозрачно.

2 марта состоялось также презентация интернет-сайта Фонда www.1000plus.am.

На данный момент на средства Фонда поступило 393 млн 506 тыс 964 драма (около $812 тыс), передает Aysor.am.

Согласно решению «О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения», предлагается выплачивать компенсации семьям военнослужащих, которые погибли или получили ранения в боевых действиях, при несении боевого дежурства на линии соприкосновения или при выполнении спецзаданий: единовременно от 5 до 10 млн. драмов и ежемесячно – от 200 до 300 тыс. драмов на протяжении 20 лет. Для реализации этого создан специальный фонд, куда каждый трудоустроенный гражданин Армении ежемесячно перечисляет 1000 драмов.