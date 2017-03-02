// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На средства Страхового фонда здоровья армянских военнослужащих поступило около $812 тыс

На средства Страхового фонда здоровья армянских военнослужащих поступило около $812 тыс
2 марта 2017 - 16:35 AMT

PanARMENIAN.Net - На первом заседании Совета попечителей Фонда по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения министр обороны республики Виген Саркисян был избран председателем Совета.

Саркисян заверил, что Совет попечителей Фонда будет работать прозрачно.

2 марта состоялось также презентация интернет-сайта Фонда www.1000plus.am.

На данный момент на средства Фонда поступило 393 млн 506 тыс 964 драма (около $812 тыс), передает Aysor.am.

Согласно решению «О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения», предлагается выплачивать компенсации семьям военнослужащих, которые погибли или получили ранения в боевых действиях, при несении боевого дежурства на линии соприкосновения или при выполнении спецзаданий: единовременно от 5 до 10 млн. драмов и ежемесячно – от 200 до 300 тыс. драмов на протяжении 20 лет. Для реализации этого создан специальный фонд, куда каждый трудоустроенный гражданин Армении ежемесячно перечисляет 1000 драмов.

Ссылки по теме:
Aysor.am. Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ավելի քան 393 մլն դրամ է հավաքագրել
Վիգեն Սարգսյանն ընտրվեց «Զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ. Panorama.am
 Самое значимое
Интерпол отказал Баку в объявлении в розыск работавших в Карабахе археологовИнтерпол отказал Баку в объявлении в розыск работавших в Карабахе археологов
Генеральный секретариат Интерпола отказал Азербайджану в запросе на объявление в международный розыск зарубежных и армянских археологов, работавших в Арцахе.
Армянская полиция обнародовала предварительные списки избирателей в предверии парламентских выборовАрмянская полиция обнародовала предварительные списки избирателей в предверии парламентских выборов
Армянская полиция обнародовала на своем сайте предварительный список избирателей в преддверии намеченных на 2 апреля выборов в Национальное Собрание.
Задержан сын лидера партии «Единение» Вардана Осканяна: Заведено уголовное делоЗадержан сын лидера партии «Единение» Вардана Осканяна: Заведено уголовное дело
Учитывая, что материалы содержат признаки преступления, предусмотренного пп. 1 и 2 ч.2 ст. 133 УК РА, 17 февраля в следственном отделе Абовяна следственного управления по Котайкской области СК РА было возбуждено уголовное дело
Во внутренних паспортах граждан РФ не будут ставить штампы о въезде в АрмениюВо внутренних паспортах граждан РФ не будут ставить штампы о въезде в Армению
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма
Partner news
 Статьи
Нельзя лишать хлеба «Хлеб приносящего»

Кем являются демонстранты, проводящие сидячую забастовку в защиту Артура Саркисяна

 Самое читаемое в разделе
Numbeo: Армения вошла в двадцатку самых доступных стран мира
National Geographic включил Ереван в топ-6 неожиданных направлений для гурманов
Премьер Армении обсудил программу восстановления историко-культурного наследия Гюмри
Доклад: Армения по всестороннему развитию отстает от соседних стран
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
ООН обвинила правительственные войска Сирии в использовании химоружия Авторы доклада при этом отмечают, что небо над Алеппо контролировали как сирийские воздушные силы, так и ВКС России, которые «используют одинаковое вооружение и самолеты, что делает невозможным определение их принадлежности во многих случаях»
Число миллиардеров в мире увеличилось на 60 человек за 2016 год За последние десять лет численность миллиардеров увеличилась на 45%, отмечают составители доклада
Google прекратит производство ноутбуков Старший вице-президент Google Рик Остерло (Rick Osterloh) объявил о прекращении производства ноутбуков Chromebook Pixel.
Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета Европарламент (ЕП) в рамках мини-сессии в Брюсселе проголосовал за снятие парламентского иммунитета с лидера партии «Национальный фронт» и главы парламентской фракции «Европа наций и свобод» Марин Ле Пен.