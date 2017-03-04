Адвокат: Состояние здоровья Артура Саркисяна ухудшилось

PanARMENIAN.Net - Адвокат доставившего хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер) Артура Саркисяна сообщил об ухудшении здоровья своего подзащитного.

Артур Саркисян объявил голодовку 10 февраля, он отказывается принимать также какую-либо медицинскую помощь. Адвокаты Артура Саркисяна неоднократно заявляли о том, что он имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«По состоянию на 01.03.2017 год, у Артура Саркисяна отек правого коленного сустава стал больше, боль усилилась. Кроме того, боли в левой ноге сильнее стали – с бедра до пяток. С такими признаками начинался и процесс отека правой ноги. У Артура Саркисяна продолжаются головокружения, боль в глазах и головная боль, боль в позвоночнике, а также в полости рта опять ощущается вкус крови», - написал адвокат Тигран Егорян на своей странице в социальной сети Facebook.

Егорян отметил, что 2 марта состояние здоровья Артура Саркисяна резко ухудшилось, начался отек колена левой ноги.

«В тот же день с 16:00 до 19:30 у него было кровотечение, если раньше это происходило в виде кровавой рвоты или постоянных кровяных выделений в ротовой полости, то в этот раз правильнее охарактеризовать процесс как кровотечение, почти постоянное. Более конкретно, по словам Артура, когда он в постели переворачивается со спины на бок, из ротовой полости течет кровь. За всем этим наблюдали представители администрацииУИУ «Больница для осужденных», главный терапевт и врач. Затем они составили протокол, который был дан на подпись А.Саркисяну, однако он отказался подписать. А.Саркисяну объяснили, что протокол о том, что он отказывается от медицинской помощи», - написал адвокат Саркисяна.

На площади Свободы в Ереване с 27 февраля продолжается сидячая демонстрация в защиту Артура Саркисяна. Протестующие требуют немедленного освобождения Артура Саркисяна и отказываются покидать центральную площадь Еревана. по данным на 3 марта, демонстрантов более 30 человек. Свою поддержку демонстрантам высказали ряд общественных и культурных деятелей.

В июле 2016 года, во время захвата «Неистовыми из Сасуна» полка ППС в Ереване, Артур Саркисян прорвал полицейский кордон и доставил еду членам группы. После того, как его шаг получил известность, Саркисян получил любовь сторонников группы и прозвище «Хлеб приносящий». Артур был арестован вместе с членами группы и освобожден 31 декабря по состоянию здоровья, однако позже его вновь арестовали, обвинив в нарушении правил изменения меры пресечения.

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