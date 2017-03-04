Саргсян: Армения ожидает от БДИПЧ/ОБСЕ беспристрастной и достоверной оценки избирательных процессов

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 4 марта встретился с главой наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ Яном Петерсеном. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Президент подчеркнул, что Армения придает большую важность деятельности наблюдательных миссий в стране в период подготовки к выборам и их проведения, а структуры, которые их осуществляют, по словам президента, являются для страны долгосрочными партнерами в деле развития демократии и, в частности, совершенствования электоральной систему и процессов.

«Именно поэтому мы добросовестно и детально анализируем замечания и оценки наблюдательных миссий и, постоянно сотрудничая с соответствующими структурами в поствыборный период стараемся претворить в жизнь те предложения, которые представляют наблюдательные миссии», - отметил Саргсян.

Он отметил в этом контексте факт утверждения Избирательного кодекса по итогам широких политических и общественных обсуждений и при непосредственном содействии Венецианской комиссии.

Глава государства заверил председателя наблюдательной миссии в том, что для проведения выборов в соответствии с международными стандартами власти Армении готовы сотрудничать со всеми миссиями, в том числе с БДИПЧ/ОБСЕ, и ожидают от них беспристрастной и достоверной оценки о происходящих в Армении избирательных процессах.

Петерсен, в свою очередь, отметил, что миссия БДИПЧ/ОБСЕ работает на выборах в Армении уже 11-й раз, и разработанная методология и опыт полностью соответствуют требованиям для надлежащего наблюдения за выборами в стране и подготовки заключения.

Он с удовлетворением коснулся сотрудничества миссии, осуществленного в течение последних двух недель с властями, политическими партиями и всеми другими партнерами, а также сообщил, что наблюдатели миссии уже командированы во все регионы страны и готовы приступить к своей работе.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков.