Белорусская авиакомпания «Белавиа» в мае 2017 года возобновит полеты в Ереван

PanARMENIAN.Net - Белорусская авиакомпания «Белавиа» в мае 2017 года возобновит выполнение рейсов по маршруту Минск — Ереван — Минск. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу компании.

«Белавиа» перестала летать в Ереван с 2016 года , однако уже с конца мая 2017 года белорусский перевозчик вновь готов выполнять рейсы в Ереван.

«Ереван — столица и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира, важный транспортный узел, культурный и научный центр страны. В первую очередь он привлекателен прекрасными видами горы Арарат, которую можно увидеть уже из аэропорта «Звартноц», попробовать одну из древнейших кухонь в Азии. Также для туристов из Армении это прекрасная возможность добраться до Минска прямым рейсом и ознакомиться с достопримечательностями нашей страны», — сказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Рейсы возобновятся с 24 мая, они будут выполняться дважды в неделю с вылетом из Минска в 22:40 в среду и воскресенье и прибытием в Международный аэропорт «Звартноц» на следующий день в 02:45 по местному времени.

«Обратный рейс из Еревана планируется осуществлять с вылетом в 03:35 по понедельникам и четвергам с прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 05:45. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Полеты в Ереван планируется выполнять на воздушных судах Embraer 175 вместимостью 76 кресел», — добавили в пресс-службе Belavia.

Стоимость перелета из Минска в Ереван и обратно составит от 226 евро, включая таксы и сборы.