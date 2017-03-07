Белорусская авиакомпания «Белавиа» в мае 2017 года возобновит полеты в Ереван
7 марта 2017 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Белорусская авиакомпания «Белавиа» в мае 2017 года возобновит выполнение рейсов по маршруту Минск — Ереван — Минск. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу компании.
«Белавиа» перестала летать в Ереван с 2016 года , однако уже с конца мая 2017 года белорусский перевозчик вновь готов выполнять рейсы в Ереван.
«Ереван — столица и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира, важный транспортный узел, культурный и научный центр страны. В первую очередь он привлекателен прекрасными видами горы Арарат, которую можно увидеть уже из аэропорта «Звартноц», попробовать одну из древнейших кухонь в Азии. Также для туристов из Армении это прекрасная возможность добраться до Минска прямым рейсом и ознакомиться с достопримечательностями нашей страны», — сказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Рейсы возобновятся с 24 мая, они будут выполняться дважды в неделю с вылетом из Минска в 22:40 в среду и воскресенье и прибытием в Международный аэропорт «Звартноц» на следующий день в 02:45 по местному времени.
«Обратный рейс из Еревана планируется осуществлять с вылетом в 03:35 по понедельникам и четвергам с прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 05:45. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Полеты в Ереван планируется выполнять на воздушных судах Embraer 175 вместимостью 76 кресел», — добавили в пресс-службе Belavia.
Стоимость перелета из Минска в Ереван и обратно составит от 226 евро, включая таксы и сборы.
Самое значимое
Как сообщает Генпрокуратура Армении, генпрокурор Артур Давтян 6 марта встретился с депутатами Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном, Егине Бишарян, Микаелом Манукяном, Левоном Зурабяном и Арамом Манукяном
Мы не поверим в освобождение Артура Саркисяна пока не увидим этого собственными глазами. Об этом PanARMENIAN.Net заявил инициатор сидячей демонстрации в защиту Принёсшего Хлеб вооружённой группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Шаген Арутюнян.
Принесший хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Артур Саркисян будет освобожден из-под стражи.
Адвокат доставившего хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер) Артура Саркисяна сообщил об ухудшении здоровья своего подзащитного.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Аналитик: Sony анонсирует PlayStation 5 во второй половине 2018 года Специалисты предполагают, что система PS5 будет анонсирована во второй половине 2018 года, а поступит в продажу в 2019-м году
В сети появились тизеры «Игры престолов» (видео) В одном ролике демонстрируется меч персонажа сериала — девы-воительницы Бриенны Тарт. Во втором видео показано, как актрисе Лине Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, накладывают на лицо грим
Студия Disney назвала дату выхода пятого «Индианы Джонса» Роль Индианы Джонса вновь исполнит американский актер Харрисон Форд. Режиссером выступит Стивен Спилберг, создатель всех предыдущих фильмов франшизы
Курды передали часть приграничных поселений на сирийско-турецкой границе силам Асада С помощью этого шага в SDF надеются предотвратить нападение турецких военных на Манбидж. Турция считает силы SDF связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК)