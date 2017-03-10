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«Брюссельские авиалинии» с 1 апреля будут летать в Ереван раз в неделю

«Брюссельские авиалинии» с 1 апреля будут летать в Ереван раз в неделю
10 марта 2017 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Брюссельские авиалинии» (Brussels Airlines) получила разрешение на полеты в Ереван из бельгийской столицы раз в неделю, начиная с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУГА.

С 10 декабря 2016 года компания «Брюссельские авиалинии» (Brussels Airlines) выполняла нерегулярные рейсы Брюссель-Ереван-Брюссель раз в две недели.

Авиакомпания Brussels Airlines планирует осуществлять еженедельные полеты из ереванского аэропорта «Звартноц» в Брюссель в период с 1 апреля по 24 июня и с 9 сентября по 28 октября. Полеты будут осуществляться каждое воскресенье.

А в период с 1 июля по 2 сентября рейсы будут осуществляться дважды в неделю — в среду и воскресенье. Отмечается, что в летний навигационный сезон количество полетов увеличат также компании «Аэрофлот», «Австрийские авиалинии», «Эйр Франс», Fly Dubai, Air Arabia, LOT И т.д.

В ГУГА сообщает также, что частоту полетов параллельно росту пассажиров увеличили «Победа» и Qatar Airways.

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