В Армении стартовали командно-штабные учения российских военнослужащих

PanARMENIAN.Net - Подразделения российской военная базы Южного военного округа в Армении 13 марта подняты по тревоге и совершают 30 и 100 км марши на высокогорные полигоны «Камхуд» и «Алагяз» для проведения командно-штабного учения на местности.

Учение будет проходить в течение недели, в нем примут участие более 2 тысяч военнослужащих и военной техникой более 500 единиц ВВТ, сообщает пресс-служба ЮВО.

При совершении марша мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские, зенитные и другие подразделения введены в тактическую обстановку и отрабатывают вводные по отражению ударов авиации, преодолению горных рек, участков местности зараженных отравляющими веществами, каменных завалов и зон действия условных диверсионно-разведывательных групп.

За действием соединения наблюдает подразделение беспилотных летательных аппаратов с привлечением всех образцов современных комплексов разведки.

Отмечается, что в ходе учения в период с 13 по 19 марта будут отрабатываться тактические и огневые вопросы основных, приданных и взаимодействующих войск, приниматься решения на картах с имитацией действий своих войск и войск условного противника в обороне и наступлении. Вопросы по прикрытию воздушного пространства Армении выполняют подразделения войск противовоздушной обороны, с использованием комплексов Бук М1-2, С-300В и авиационных средств истребительной и армейской авиации авиационной военной базы «Эребуни», расположенной в г. Ереван.

В ходе розыгрышей учения, которые пройдут в два этапа, сначала на полигоне «Камхуд», а затем на полигоне «Алагяз», будут отрабатываться реальные тактические действия подразделений с проведением этапов боевых стрельб штатными снарядами и выстрелами по мишенной обстановке, имитирующей действия условного противника. Основные действия соединения будут разворачиваться на высоте 1,5-2 тыс. метров над уровнем моря на полигоне «Алагяз». При огневой поддержке, в рамках проведения летных тактических учений, боевых вертолетов Ми-24, военно-транспортных Ми-8МТ, истребителей МиГ-29, средств ПВО ЗРК «Стрела-10», ПЗРК «Игла» и артиллерии будет разыгран сценарий завершающего этапа учения с боевой стрельбой из всех видов штатного вооружения. Подразделения российской военной базы ЮВО будут удерживать позиции на рубеже обороны, после чего, перейдя в контрнаступление, нейтрализуют основные цели, бронетехнику и важные объекты условного противника.

Командно-штабное учение на местности в военной базе проводится с целью слаженности подразделений, подготовки российских военнослужащих, отработки вопросов взаимодействия с местными органами власти и силовыми структурами.

Ранее сообщалось, что российские инженеры ЮВО в Армении подготовили полигоны к командно-штабным учениям.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах российской военной базы в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, аэродром Эребуни, а также более 20 военных городков и специальных объектов.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.