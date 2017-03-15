Цахкадзор вошел в топ-10 курортов для недорогого горнолыжного отдыха россиян

PanARMENIAN.Net - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru включил армянский Цахкадзор в первую десятку списка курортов, популярных для недорогого горнолыжного отдыха россиян с детьми и сноубординга весной.

По данным сервиса, в Цахкадзоре туристы потратят на семейный отдых менее ста долларов в сутки, включая проживание в гостинице, питание и ски-пассы.

Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий россиян с детьми выросло на 10% по сравнению с 2016 годом.

Помимо Цахкадзора, в топ-10 наиболее бюджетных курортов для россиян с детьми вошли также Шерегеш (Кемеровская область), Ливиньо (Италия), Чимбулак (Алматы, Казахстан), Хибины (Мурманская область), Шахдаг (Азербайджан), Бобровый лог (Красноярск), Белокуриха (Алтайский край), Солнечная долина (Миасс, Челябинская область), Цахкадзор (Армения) и Каракол (Киргизия) составляют первую десятку горнолыжных курортов, популярных для недорогого отдыха с детьми весной.

RoomGuru.ru это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.