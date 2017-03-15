Карапетян: Армения заинтересована в развитии отношений с Туркменистаном в сфере энергетики

PanARMENIAN.Net - В сфере энергетики существует большой потенциал для сотрудничества Армении и Туркменистна. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с министром энергетики Туркменистана Чарымырата Пурчекова.

Пурчеков прибыл в Армению для участия в 8 заседании армяно-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Карапетян подчеркнул, что Армения заинтересована в развитии двусторонних отношений, добавив, что в сфере экономики и в частности энергетики существует большой потенциал для сотрудничества.

В контексте реализации данного потенциала собеседники отметили важность запланированного в ближайшее время официального визита премьера Армении в Туркменистан, в рамках которого стороны обсудят представляющие обоюдный интерес вопросы, проекты и программы.

Карапетян и Пурчеков коснулись торгово-экономических отношений, энергетических коридоров, развития договорно-правовой базы, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, воздушного сообщения, образования и науки, культуры.