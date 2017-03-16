Граждане ОАЭ смогут посещать Армению без визы

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании в 16 марта приняло решение разрешить гражданам Объединенных арабских Эмиратов(ОАЭ) посещать Армению без визы.

Как пояснил в ходе заседания заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, данное решение будет действовать только в одностороннем порядке для граждан ОАЭ и не будет распространяться на граждан Армении.

«Данный шаг осуществляется для увеличения турпотока в Армению с учетом интереса со стороны туристов, а также для возможности налаживания более тесных деловых контактов», - сказал Кочарян.

Он также отметил, что другие страны региона уже приняли подобное решение, что уже сказалось на росте туристических посещений.