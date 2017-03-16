Граждане ОАЭ смогут посещать Армению без визы
16 марта 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании в 16 марта приняло решение разрешить гражданам Объединенных арабских Эмиратов(ОАЭ) посещать Армению без визы.
Как пояснил в ходе заседания заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, данное решение будет действовать только в одностороннем порядке для граждан ОАЭ и не будет распространяться на граждан Армении.
«Данный шаг осуществляется для увеличения турпотока в Армению с учетом интереса со стороны туристов, а также для возможности налаживания более тесных деловых контактов», - сказал Кочарян.
Он также отметил, что другие страны региона уже приняли подобное решение, что уже сказалось на росте туристических посещений.
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