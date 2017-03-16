Костанян: После апрельской войны против Азербайджана в ЕСПЧ подано свыше 700 исков

PanARMENIAN.Net - В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) принято в производство уже 23 иска против Азербайджана в связи с преступлениями во время апрельской войны. Об этом 16 марта заявил представитель правительства Армении в ЕСПЧ, советник президента Армении Геворг Костанян.

В связи со случаями нарушения прав человека в ходе апрельской войны в Европейский суд представлено свыше 700 исков против Азербайджана.

«Мы уже официально вовлечены в качестве третьей стороны, у нас еще есть время, чтобы представить свою позицию в связи с данными вопросами», - сказал Костанян, передает Aysor.am.

По его словам, из представленных Азербайджаном в ЕСПЧ 500 исков на данный момент принято в производство лишь 5.

«В Азербайджане заявили о 500-600 исках против Армении», - сообщил Костанян.

Он отметил, что правительство Армении было официально извещается об этом со стороны ЕСПЧ.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.