Сторонники Артура Саркисяна проводят шествие по улицам Еревана
16 марта 2017 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - На площади Свободы в Ереване стартовало шествие сторонников скончавшегося днем 16 марта Артура Саркисяна.
Десятки людей, среди которых активисты, проводящие ранее сидячую забастовку в защиту доставившего хлеб «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна, вышли на улицы и шествием движутся к зданию Минюста Армении.
Митингующие кричат имя Артура Саркисяна и призывают всех присоединиться к шествию.
Днем 16 марта около 16:00 (по ереванскому времени) стало известно, что доставивший хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артур Саркисян скончался в больнице. По предворительным данным Артур Саркисян скончался в результате истощения организма.
Артур Саркисян содержался в УИУ «Больница для осужденных», где 25 дней вел голодовку. 6 марта Артур Саркисян под поручительство депутатов был освобожден и переведен в медцентр «Армения».
В июле 2016 года, во время захвата «Неистовыми из Сасуна» (Сасна црер) полка ППС в Ереване, Артур Саркисян прорвал полицейский кордон и доставил еду членам группы. После того, как его шаг получил известность, Саркисян получил любовь сторонников группы и прозвище «Хлеб приносящий». Артур был арестован вместе с членами группы и освобожден 31 декабря по состоянию здоровья, однако позже его вновь арестовали, обвинив в нарушении правил изменения меры пресечения.
Самое значимое
Согласно отчету Совета Европы, в Армении на 10 тысяч заключенных приходится 95.5 летальных исходов, тогда как средний показатель по Европе составляет 27.3 смертей
Лидером электорального партийного рейтинга является блок «Царукян» (26%), на втором месте - Республиканская партия Армении (19%)
Как сообщает Генпрокуратура Армении, генпрокурор Артур Давтян 6 марта встретился с депутатами Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном, Егине Бишарян, Микаелом Манукяном, Левоном Зурабяном и Арамом Манукяном
Мы не поверим в освобождение Артура Саркисяна пока не увидим этого собственными глазами. Об этом PanARMENIAN.Net заявил инициатор сидячей демонстрации в защиту Принёсшего Хлеб вооружённой группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Шаген Арутюнян.
Partner news
Последние новости
Путин: Россия приложит максимум усилий для урегулирования в Карабахе Россия готова приложить максимум усилий в качестве посредника для урегулирования региональных конфликтов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Арменией.
Издание Futurist - о школе UWC в Дилижане: «Хогвартс для маглов» и «школа будущего» О Дилижане с населением меньше 20 тысяч человек мир узнал три года назад, когда в нем открылась международная школа UWC Dilijan
Греческая радикальная организация взяла на себя ответственность за посылку со взрывчаткой в Минфине ФРГ По данным источников в греческом правительстве, в Афинах ожидают информацию из Берлина об устройстве взрывного механизма
Ибрагимович прокомментировал возможность перехода в «Наполи» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал новость о возможном переходе в «Наполи» по окончании сезона-2016/17.