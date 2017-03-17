Доклад: Армения отстает по инвестиционной привлекательности среди стран Центральной Азии и Южного Кавказа
17 марта 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения занимает шестое место по инвестиционной привлекательности среди восьми стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Об этом говорится в докладе «Карта инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии и Южного Кавказа», представленном экспертным центром «Евразийское развитие».
Таким образом, Армения уступает Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Грузии и Кыргызстану.
Согласно докладу, Армения имеет относительно диверсифицированную экономику, достаточно квалифицированную рабочую силу, сравнительно благоприятный инвестиционный климат. Однако, вместе с тем для республики существуют высокие внешнеполитические риски (угроза вооруженного конфликта с Азербайджаном), также необходимо учитывать транспортную блокаду, незначительную ресурсную базу, наличие социальных противоречий и риски политической дестабилизации. Прогноз для инвестиционного климата Армении носит негативный характер, говорится в докладе.
Уступают Армении Таджикистан и Туркменистан. В докладе отмечается, что лидерами по совокупности анализа всех параметров стали обеспеченные сырьевыми ресурсами, крупные региональные игроки Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, имеющие ресурсы диверсификацию, достаточно емкие внутренние рынки. Но позитивным примером является Грузия, которая при крайне скромных внутренних ресурсах сумела за счет проведенных реформ и эффективном использовании своего транзитного потенциала обеспечить неплохие позиции в инвестиционном рейтинге.
Согласно докладу, принципиальное важное значение для экономического развития страны имеют следующие параметры: юридические и практические механизмы защиты собственности и инвестиций для внутренних и внешних инвесторов; наличие долгосрочных стратегий развития государств и их экономик, для понимания, какие из отраслей могут иметь поддержку со стороны государства; четкие правила игры для бизнеса и любой экономической активности. Помимо этого, немаловажным фактором инвестиционной привлекательности является устойчивость политической системы, эффективность политических институтов. В условиях растущей конкуренции на международных рынках важным параметром является транспортная доступность, близость к рынкам сбыта и развитость внутренней и внешней транспортной инфраструктуры.
Интерес к странам Центральной Азии и Южного Кавказа растет, благодаря развитию региональных интеграционных проектов, в первую очередь ЕАЭС, или присоединению к европейскому общему рынку (пример Грузии), а также реализации транспортной инфраструктуры в рамках таких крупных проектов как «Экономический пояс Шелкового Пути», «Южный энергетический коридор», «Север-Юг», ТРАСЕКА и др.
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