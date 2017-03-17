Сторонники «Хлеба приносящего» требуют похоронить его в воинском пантеоне
17 марта 2017 - 19:56 AMT
PanARMENIAN.Net - На площади Свободы в Ереване вечером 17 марта состоялся митинг памяти Артура Саркисяна, более известного как «Хлеб приносящий».
Днем 16 марта около 16:00 (по ереванскому времени) стало известно, что доставивший хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артур Саркисян скончался в больнице. Как сообщил заведующий реанимационным отделением медцентра «Армения» Сурен Макарян, причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. «После операции Артура Саркисяна перевели в наше отделение, он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Дыхание так и не восстановилось, остановилось сердце», – сказал он.
«Дело Артура Саркисяна касается каждого из нас. Не нужно полагать, что Артур одинок, он в нас. В дни захвата здания ППС Артур взял всю тяжесть на себя, и умер, как настоящий герой. Мы намерены шаг за шагом претворять в жизнь планы, которые разработали вместе с ним несколько дней назад», - сказал в своем выступлении гражданский активист Шагэн Арутюнян.
В разговоре с PanARMENIAN.Net Шагэн Арутюнян рассказал, что после освобождения Артура Саркиясна несколько раз виделся с ним.
«Мы очень долго с ним разговаривали и у нас родилось много идей. Я видел в нем будущее. Вчера (16 марта – ред.) он должен был быть с нами на митинге, не могу поверить в то, что случилось, но мы не остановимся. И будем продолжать бороться», - сказал Шагэн Арутюнян.
Собравшиеся под предводительством Арутюняна высказали свои требования к власти: 1. Артур Саркисян должен быть похоронен в в ереванском пантеоне героев карабахской войны Ераблуре. 2. Все виновные в смерти Артура Саркисяна должны понести наказание. 3. Отставка президента Армении Сержа Саргсяна.
Присутствующий на митинге известный актер Грант Тохатьян в разговоре с PanARMENIAN.Net заявил, что то, что произошло с Артуром Саркисяном не поддается объяснению.
«Такого не должно было быть, он просто доставил хлеб, в Армении хлеб всегда нечто священное», - сказал актер.
«Очень жаль, что люди проснулись только сейчас и только сегодня пришли сюда (на площадь Свободы – ред.). Если бы все присоединились тогда, когда ребята в холод ночевали тут , Артур был бы здесь с нами», - сказал актер.
На площади Свободы в Ереване с 27 февраля до 6 марта продолжалась сидячая демонстрация в защиту Артура Саркисяна. Протестующие требовали немедленного освобождения Артура Саркисяна и отказывались покидать центральную площадь Еревана.
Митингующие заявили, что каждый день в 18:00 будут собираться на площади Свободы, пока их требования не будут выполнены.
На митинге присутствовали также лидеры блока «Осканян-Раффи-Оганян» Вардан Осканян и Армен Мартиросян и другие политические и культурные деятели.
Митинг, как и 16 марта, перерос в шествие по улицам Еревана. Протестующие скандируют имя «Хлеба приносящего» и призывают присоединиться к ним.
Ранее сообщалось, что по факту смерти 49-летнего жителя Еревана Артура Саркисяна, известного как «Хлеб приносящий» возбуждено уголовное дело.
Артур Саркисян до освобождения содержался в УИУ «Больница для осужденных», где 25 дней вел голодовку. 6 марта Артур Саркисян под поручительство депутатов был освобожден и переведен в медцентр «Армения». В июле 2016 года, во время захвата «Неистовыми из Сасуна» (Сасна црер) полка ППС в Ереване, Артур Саркисян прорвал полицейский кордон и доставил еду членам группы. После того, как его шаг получил известность, Саркисян получил любовь сторонников группы и прозвище «Хлеб приносящий». Артур был арестован вместе с членами группы и освобожден 31 декабря по состоянию здоровья, однако позже его вновь арестовали, обвинив в нарушении правил изменения меры пресечения.
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Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване.
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Как сообщает Генпрокуратура Армении, генпрокурор Артур Давтян 6 марта встретился с депутатами Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном, Егине Бишарян, Микаелом Манукяном, Левоном Зурабяном и Арамом Манукяном
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