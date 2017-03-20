Mercer: Ереван - лучший город для проживания в регионе
20 марта 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Столица Армении Ереван заняла 172 место в рейтинге лучших в мире городов для проживания по версии международной консалтинговой компании Mercer. 19-й ежегодный доклад о качестве жизни (Quality of Living) был опубликован на сайте компании 14 марта.
В рейтинге 2017 года компания изучила 450 населенных пунктов, обратив особое внимание на инфраструктуру города, возможность для международных компаний открыть свои филиалы и отправить иностранных специалистов. Также учитывался легкий доступ к транспорту, доступность электроэнергии и питьевой воды.
Столицы соседних Грузии и Азербайджана - Тбилиси и Баку - заняли в рейтинге 187-е и 196-е места соответсвенно. Таким образом, Ереван в регионе занимает лидирующую позицию.
Из городов Турции в рейтинг попал Стамбул, оказавшийся на 133-м месте, столица Ирана Тегеран занимает 199-е место.
Лучшим городом для проживания названа Вена (Австрия), далее следуют Цюрих (Швейцария), Окленд (Новая Зеландия), Мюнхен (Германия), Ванкувер (Канада), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Женева (Швейцария), Дания (Копенгаген), Базель (Швейцария).
Москва заняла 168-е место, Нью-Йорк - 44-е, Париж - 38-е место, Лондон - 40-е.
Столица Ирака Багдад была признана худшим в мире городом для проживания, далее следует Банги - столица Центральноафриканской Республики (ЦАР), Сана (Йемен), столица Гаити Порт-о-Пренсу, Хартуму в Судане, Нджамена (Республика Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Республика Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).
Доклад международной консалтинговой компании в сфере человеческих ресурсов Mercer основывается на оценке условий жизни в городах мира по 39 факторам, которые сгруппированы в 10 категорий. Так, эксперты оценивали политическую, экономическую, социально-культурную среду; доступность образования, государственных услуг, а также медицинских и оздоровительных услуг. Кроме того, во внимание принимаются условия проживания, уровень преступности, ограничения личной свободы, цензура и другие факторы.
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