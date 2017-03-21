В Армении будет создан Межвузовский центр высшего образования

PanARMENIAN.Net - Учредитель Центра креативных технологий «Тумо» Сем Симонян 21 марта представил премьер-министру Армении Карену Карапетяну программу создания Межвузовского центра высшего образования.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся данной программы. Капрапетян придал важность проведению реформ в системе высшего образования и поприветствовал инициативу Симоняна в этой сфере.

Премьер подчеркнул, что правительство готово оказать содействие в реализации программы, добавив, что данный проект поспособствует не только повышению качества образования, но и изменению среды и развитию молодого поколения.

Симонян поблагодарил главу правительства за готовность оказать поддержку и отметил, что содействие программе будет оказано Евросоюзом. Стороны коснулись также деятельности Центра креативных технологий «Тумо», других инициатив и программ.

Центр креативных технологий «Тумо» является инновационной, открытой медиа–студией в самом центре Еревана, Гюмри, Дилиджане, а также в столице Арцаха. Это практическая внешкольная программа для подростков в возрасте 12-18 лет. Первый центр «Тумо» был открыт в столице Армении по инициативе Сема и Сильвы Симонян Образовательным фондом Симонян 14 августа 2011 года. С февраля 2013 года в рамках программы «Знания во имя процветания» ЦБ Армении еще один центр «Тумо» открылся в Дилижане (в центре около 300 учеников). В мае 2015 года в Гюмри также открылся центр «Тумо». А 2 сентября 2015 года ТУМО открылся в столице НКР. Ожидается открытие следующего «Тумо» в Джавахке. Также планируется открытие цебтра в других городах Армении и за пределами страны.