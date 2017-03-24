В Армению за месяц по внутренним паспортам прибыли более 3000 граждан РФ
24 марта 2017 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - За месяц Армению по внутренним паспортам Российской Федерации посетил 3091 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации Армении.
В период с 23 февраля по 23 марта в ереванский аэропорт «Звартноц» по внутренним паспортам прибыли 2938 граждан РФ, в гюмрийский аэропорт «Ширак» - 153 гражданина.
Решение о возможности посещения Армении гражданами РФ по внутренним паспортам вступило в силу 23 февраля 2017 года. По внутренним паспортам в Армению могут въезжать только прилетающие из России через аэропорты «Звартноц» и «Ширак» граждане РФ.
23 февраля, в день вступления закона в силу, в ереванский аэропорт «Звартноц» по внутренним паспортам прибыло 20 российских граждан, а в гюмрийский «Ширак» - 7 россиян.
Самое значимое
СНБ Армении в марте 2017 года получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК «Игла».
Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Студенты пяти ближневосточных стран в рамках проектов благодарности «Аврора» в период до 2023 года смогут получать гранты на обучение в Американском университете Армении.
Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване.
Partner news
Последние новости
Грузия купила дополнительный объем российского газа из-за проблем на азербайджанском месторождении Помимо использования дополнительных объемов российского газа на несколько дней в начале марта, Грузия в январе-феврале купила у «Газпром-экспорта» 100 миллионов кубометров природного газа
В Сенат США внесен законопроект об ужесточении санкций против Ирана Соавторами документа выступили сенатор-демократ Роберт Менендез и председатель Республиканской партии в комитете по внешним связям Боб Коркер
В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы» Так, организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь находится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности»
Посол Армении в США обсудил с конгрессменами ряд вопросов о признании Геноцида армян Посол РА поблагодарил конгрессменов за постоянное внимание к армянским вопросам и защиту армянских интересов в Конгрессе