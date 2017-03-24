В Армению за месяц по внутренним паспортам прибыли более 3000 граждан РФ

PanARMENIAN.Net - За месяц Армению по внутренним паспортам Российской Федерации посетил 3091 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации Армении.

В период с 23 февраля по 23 марта в ереванский аэропорт «Звартноц» по внутренним паспортам прибыли 2938 граждан РФ, в гюмрийский аэропорт «Ширак» - 153 гражданина.

Решение о возможности посещения Армении гражданами РФ по внутренним паспортам вступило в силу 23 февраля 2017 года. По внутренним паспортам в Армению могут въезжать только прилетающие из России через аэропорты «Звартноц» и «Ширак» граждане РФ.

23 февраля, в день вступления закона в силу, в ереванский аэропорт «Звартноц» по внутренним паспортам прибыло 20 российских граждан, а в гюмрийский «Ширак» - 7 россиян.