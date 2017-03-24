Министр обороны Франции анонсировал начало штурма сирийской Ракки
24 марта 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что операция по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) начнется в ближайшее время.
«Это будет очень тяжелое сражение, которое имеет огромное значение», - заявил министр, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
22 марта стало известно, что в провинции Ракка был высажен американский десант. Источники в руководстве курдско-арабской коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщили, что в операции приняли участие около 100 американских спецназовцев и до тысячи бойцов SDF. Пентагон пока присутствие своих войск не подтверждает: по словам официального представителя Минобороны США майора Адриана Рэнкайна-Галлоуэя, десантированы отряды SDF, а американцы отвечают за огневое прикрытие.
Цель операции — захват стратегически важного города Табка, находящегося в руках боевиков ИГ с 2013 года, и расположенной рядом с ним Саурской плотины. Это позволит десанту соединиться с основными силами SDF и начать штурм Ракки.
Ракка — город на севере Сирии, был захвачен террористами ИГ в 2014 году и считается неофициальной столицей группировки.
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